وزير الطاقة: الضريبة غير مرتبطة بالتعرفة الاستهلاكية لفاتورة الكهرباء والماء

سعيد أحمد (أم القيوين وعجمان)

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة، أن قانون تطبيق الضريبة غير مرتبط بالتعرفة الاستهلاكية لفاتورة الكهرباء والماء الخاصة بالمستهلكين المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن التعرفة محددة ولم تشملها أي زيادة.

جاء ذلك خلال تدشينه، صباح أمس، مركز سعادة المتعاملين بمكتب الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في أم القيوين، يرافقه محمد محمد صالح مدير عام الهيئة، وعدنان نصيب المدير التنفيذي لدائرة الخدمات لدائرة الخدمات المشتركة بديوان الهيئة، وعدد من مسؤولي مراكز سعادة المتعاملين بالهيئة.

وقال معالي سهيل المزروعي: «إن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لديها 22 مركزاً لسعادة المتعاملين في مختلف المناطق، تهدف إلى تسريع وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين كافة»، لافتاً إلى أنها ستتحول إلى الخدمات الإلكترونية الذكية في معاملاتها بحلول أبريل المقبل 2018.

وأشار إلى أن الكادر العامل في المركز مواطنون، يتم تدريبهم وتأهيلهم من خلال الدورات التدريبية، حتى يتمكنوا من التعامل السليم مع المراجعين كافة، مشيراً إلى أنه تم تطوير وتحديث مراكز سعادة المتعاملين كافة بالهيئة لتواكب الاشتراطات المطلوبة للجنة تقييم المراكز، والتي ستبدأ أعمالها في الخامس عشر من أكتوبر الجاري، وتشمل 127 سؤالاً من 8 محاور، من ضمنها مشرف الواجهة الأمامية.