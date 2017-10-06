6.2 مليار درهم تجارة أبوظبي من اللؤلؤ

أبوظبي (وام)

بلغ إجمالي قيمة تجارة إمارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة 6.2 مليار درهم خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، وهي ذات القيمة المسجلة تقريباً في الفترة ذاتها من العام 2016.

وتشكل تجارة الإمارة من اللؤلؤ والأحجار الكريمة، في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي من العام الجاري، نحو 42.7% من إجمالي قيمة تجارتها من هذه السلع طيلة العام 2016، والبالغة 15.2 مليار درهم. وتعد أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام من أشهر دول المنطقة في هذا النوع من التجارة، والتي تعتبر من المهن التقليدية التي كان يمارسها المواطنون منذ أكثر من 100 عام خلت.

وقال تجار في القطاع، إن تجارة اللؤلؤ شهدت نشاطاً كبيراً خلال السنوات الماضية، وعلى نحو يواكب التطور الذي شهدته الدولة على الصعيد التجاري والاقتصادي، وهو الأمر الذي جاء نتيجة ترسيخ سياسة الانفتاح على العالم.. مؤكدين أن الطلب على هذه السلع في زيادة مستمرة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وارتفعت قيمة واردات إمارة أبوظبي من هذه السلع إلى 3.82 مليار درهم منذ يناير وحتى نهاية شهر يوليو، تساوي 5.3% من إجمالي واردات الإمارة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، التي تضمنها تقرير تجارة السلع غير النفطية الصادر عن مركز أبوظبي للإحصاء.

وبلغت قيمة المعاد تصديره من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة نحو 2.2 مليار درهم، مستحوذة بذلك على 17.3% من إجمالي تجارة إعادة التصدير لإمارة أبوظبي والتي وصلت 12.4 مليار درهم في نهاية شهر يوليو.

وعلى جانب الصادرات من هذه السلع فقد بلغت قيمتها 230 مليون درهم، بحسب إحصاءات مركز أبوظبي للإحصاء.

يشار إلى أن تجارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة شكلت ما نسبته 6.7% من إجمالي تجارة السلع غير النفطية للإمارة، والتي بلغت قيمتها 96.2 مليار درهم في الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجاري.