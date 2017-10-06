الإمارات والسعودية يدرسان إنشاء سوق مشترك للطيران المدني

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تدرس هيئات الطيران المدني في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية، إنشاء سوق مشترك للطيران بهدف توحيد نظم الملاحة الجوية وأنظمة السلامة والأمن والتحقيق في الحوادث، بما يدفع العلاقة بين البلدين في قطاع الطيران إلى آفاق جديدة، وذلك بحسب البيان المشترك الذي صدر أمس في ختام أعمال الخلوة العزم الثانية بين البلدين في قطاع الطيران.

وبحثت الخلوة التي استضافتها الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أمس أطر وآليات التعاون في مجالات سلامة وأمن الطيران والملاحة الجوية والبنية التحتية والعلاقات التجارية بين شركات البلدين، بالإضافة إلى مبادرة التعاون بين البلدين في مجال البحوث الخاصة بالطيران المدني واستشراف المستقبل.

كما ركزت الخلوة التي حضرها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني ومعالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ومعالي عبد الحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وسيف السويدي المدير العام للهيئة وممثلي قطاع الطيران في البلدين، على أهمية دراسة جدوى المضي قدماً في إنشاء سوق مشترك للطيران المدني وأثر ذلك على تعزيز التنوع الاقتصادي في كلا البلدين الشقيقين.

وأكّد المشاركون في الخلوة أن العلاقات بين البلدين هي علاقات متأصلة وراسخة، وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل في قطاع الطيران المدني الذي يعد الركن الأساسي في ترسيخ التكامل الاقتصادي والاجتماعي والتجاري بين البلدين الشقيقين.