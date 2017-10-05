حامد بن زايد: أبوظبي عازمة على تمكيـن رواد الأعمال الشباب من تنفيذ مشاريعهم المبتكرة

حاتم فاروق (أبوظبي)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي العهد في أبوظبي، وصاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك، أمس، التصفيات النهائية لمسابقة رواد القصر العالمية الخاصة برواد الأعمال والمشاريع المبتكرة بنسختها الإماراتية.

وتأهلت في هذه التصفيات 12 فكرة مبتكرة لرواد أعمال من دولة الإمارات، خلال المسابقة التي تنظم لأول مرة في المنطقة العربية وشمال إفريقيا بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، حيث قام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان والأمير أندرو بجولة في معرض مصغر ضم عدداً من الأفكار والمشاريع المبتكرة التي ستستفيد من خدمات مركز خليفة للابتكار، وتبادلا الحديث مع أصحاب تلك الأفكار والمشاريع، إذ تعرفا على خططهم وطموحاتهم والمعوقات والتحديات التي تعترض طريقهم، ووجه سموه بتذليل كافة المعوقات والتحديات.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، إن أبوظبي عازمة على المضي قدماً في تعزيز ريادة الأعمال وتهيئة البيئة المناسبة لتمكين رواد الأعمال الشباب من تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم النوعية المبتكرة على أرض الواقع.

وأضاف سموه عقب حفل إعلان النتائج النهائية للمسابقة: «نحن نؤمن بأن ريادة الأعمال وتشجيع الشباب وتمكينهم هي إحدى الطرق المثلى لمواجهة مرحلة ما بعد النفط التي نستعد لها بشكل جيد».