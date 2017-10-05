تعديل وزاري محدود في السعودية

جدة (وام)

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز الليلة قبل الماضية عدداً من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان، وزير النقل من منصبه، وتعيينه وزيراً للخدمة المدنية، وتعيين كل من الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل، وعبدالفتاح بن سليمان مشاط نائباً لوزير الحج والعمرة بالمرتبة الممتازة.كما تضمنت الأوامر تعيين سعد بن مقبل الميموني محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة وعصام بن حمد بن علي المبارك محافظاً للهيئة العامة للعقار بالمرتبة الممتازة والدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض مشرفاً عاماً تنفيذياً على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمرتبة الممتازة، والدكتور فلاح بن فرج بن علي السبيعي مديراً لجامعة نجران بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبدالله بن يحيى بن الحسين قاسم مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبدالله بن مفرح بن نهار الروقي مديراً لجامعة تبوك بالمرتبة الممتازة.

واشتملت الأوامر الملكية إعفاء مدير جامعة نجران الدكتور محمد إبراهيم بن عبدالعزيز الحسن، ومدير جامعة الباحة الدكتور نبيل بن عبدالقادر بن حمزة كوشك.