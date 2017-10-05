العاهل السعودي يبدأ زيارة «تاريخية» إلى روسيا

الرياض (وكالات)

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا، أمس، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، هي الأولى لعاهل سعودي يتم خلالها بحث قضايا المنطقة والتعاون الثنائي، وستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة. ووصف وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير الزيارة بأنها «تاريخية» ، مؤكداً أن موسكو والرياض تعملان بشكل وثيق في مجال مكافحة الإرهاب

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن الديوان الملكي في بيانه أن الملك سلمان بن عبدالعزيز يبحث خلال زيارته موسكو سبل وإمكانات تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا في مختلف المجالات.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين ــ خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول ــ عن تطلعه إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين. ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا خلال عام 2016 بلغ حوالي 2،8 مليار ريال.

وأناب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون المملكة أثناء غيابه بأمر ملكي.

ومن المرتقب أن يشهد خادم الحرمين الشريفين والرئيس الروسي توقيع أكثر من 10 اتفاقيات كبرى ترسم خارطة مستقبل العلاقة بين البلدين. يذكر أن الحكومة الروسية كانت قد نشرت في بيان على موقعها الرسمي الثلاثاء أن زيارة خادم الحرمين ستشمل «مناقشة قضايا التعاون الثنائي التجاري والاقتصادي والصناعي في مجالات الطاقة والزراعة وغيرها، كذلك سيتم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البنى التحتية الكبرى».

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال إن زيارة العاهل السعودي لروسيا ستكون زيارة تاريخية، مؤكداً أن موسكو والرياض تعملان بشكل وثيق في مجال مكافحة الإرهاب، ولديهما موقف متشابه من المشاكل الإقليمية والدولية.وتابع وزير الخارجية السعودي في تصريح لوكالة «نوفوستي» الروسية: «نعمل بشكل وثيق للغاية في مجال الأمن لمكافحة التطرف والإرهاب، ولدينا رؤية متشابهة للمشاكل والتحديات الموجودة في المنطقة والعالم.

ويسعى كلا البلدين للتسوية السلمية للنزاع في سوريا على أساس بيان جنيف وقرار 2254 للأمم المتحدة». وأشار الوزير إلى أن البلدين يأملان أيضاً بتسوية الأزمة اليمنية على أساس قرار 2216، كما يؤيدان إنشاء دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زار روسيا في يونيو 2015.