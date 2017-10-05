1.5 مليون عنوان و2600 فعالية في «الشارقة للكتاب»

محمد عبد السميع (الشارقة)

كشفت هيئة الشارقة للكتاب، صباح أمس، خلال مؤتمر صحفي عقد في مكتبة الشارقة العامة، عن تفاصيل الدورة السادسة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، والتي تقام خلال الفترة من 1-11 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 1650 دار نشر من 60 دولة، تعرض أكثر من 1.5 مليون عنوان، ثلثها عناوين جديدة صدرت في العام الجاري، وذلك على مساحة تصل إلى 14625 متراً مربعاً، إلى جانب برنامج حافل بالفعاليات يجمع 393 ضيفاً، من 48 دولة، يحيون أكثر من 2600 فعالية، إضافة إلى العديد من المفاجآت المخصصة لجميع أفراد العائلة.

وتحدث خلال المؤتمر كل من أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، ومحمد العميمي مدير عام اتصالات الإمارات الشمالية بالإنابة، ومحمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وهانا هندرسون مدير برنامج «عام التعاون الإبداعي بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة UK/‏UAE 2017» في المجلس الثقافي البريطاني، ممثلة عن المملكة المتحدة، ضيف شرف دورة 2017 من المعرض، وبحضور جمع من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

وأكد العامري أن معرض الشارقة الدولي للكتاب أصبح، بفضل ما يستلهمه من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشروعاً ثقافياً متكاملاً، محوره الأساسي الكتاب وما يرتبط به من مبادرات ومشاريع وأفكار.

وأوضح العامري أن شعار الدورة الحالية: «عالمٌ في كتابي» يجسد قيمة الكتاب المعرفية لكونه الأصل في الوصول إلى كل العلوم والمعارف، مضيفاً أن برنامج «الفعاليات الثقافية» سينظم 300 فعالية بحضور 158 ضيفاً، فيما ينظم «المقهى الثقافي» 33 فعالية بحضور 60 ضيفاً، ويقدم البرنامج الفكري 98 ضيفاً في 267 فعالية، أما «فعاليات الطفل» فيقدم 1632 فعالية بحضور 44 ضيفاً.

وأضاف العامري: «اختارت هيئة الشارقة للكتاب المملكة المتحدة ضيف شرف الدورة الـ36 للمعرض، حيث سننظم سلسلة من الأنشطة والبرامج التي تعكس عمق الثقافة الإنجليزية، وسيرة منجزها الأدبي، والفكري، والفني».

من جانبه، قال محمد خلف: «تشارك المؤسسة في المعرض، كعادتها، بجناح كبير، وتُنقل فعالياته وأجواؤه في تغطية شاملة على قنواتها التلفزيونية، وإذاعاتها، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معتمدة على أحدث التقنيات المتاحة في هذا المجال».

وبدوره، قال محمد العميمي: «إن رعايتنا تعبر عن مدى حرص «اتصالات» على أن تبقى جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع الإماراتي، حاضرة في كل الفعاليات الوطنية الهادفة».

وأكدت هانا هندرسون أن اختيار المملكة المتحدة ضيف شرف المعرض يشكل فرصة أمام الكتاب والناشرين والعاملين في مختلف الصناعات الإبداعية في بريطانيا، وأوضحت أن المملكة المتحدة تعد برنامجاً حافلاً لمشاركتها في المعرض.