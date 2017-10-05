إحالة إيرلندا للقضاء الأوروبي لعدم استرداد الضرائب من «آبل»

بروكسل (د ب أ)

أحالت المفوضية الأوروبية، أمس، إيرلندا إلى أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي، لعدم استردادها قيمة امتيازات ضريبية، كانت منحتها لشركة آبل الأميركية، وتصل إلى 13 مليار يورو (15.58 مليار دولار).

وكانت المفوضية قد قررت العام الماضي أن الامتيازات الضريبية الإيرلندية لشركة آبل غير قانونية، وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، لأنها تتيح لآبل دفع ضرائب أقل من الشركات الأخرى. ووفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، كان من المفترض أن تسترد إيرلندا هذه الأموال، ولكنها لم تفعل.

وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة الاتحاد للسياسات التنافسية: «يتعين على الدول الأعضاء إحراز تقدم ملحوظ لاستعادة التنافسية. لذلك قررنا اليوم إحالة إيرلندا للقضاء لإخفاقها في تطبيق قرارنا». وأضافت: «من المهم خضوع الأرباح التي يتم تحقيقها للضرائب».

ومن جانبها، ذكرت وزارة المالية الإيرلندية، أمس في بيان، أن الحكومة الإيرلندية وصفت قرار المفوضية الأوروبية بـ«مخيب للآمال». وأضاف البيان: «إيرلندا لم تقبل أبداً تحليل المفوضية بشأن قضية آبل». وذكرت الوزارة «كنا دائماً واضحين بشأن التزام الحكومة بضمان استرداد الامتيازات الضريبية التي تم منحها لآبل من دون تأخير، وقد قمنا بتكريس موارد كثيرة لضمان تحقيق ذلك».

وأوضح البيان «المسؤولون الإيرلنديون والخبراء يقومون بعمل مكثف لضمان قيام الدولة بجميع التزاماتها المتعلقة باسترداد الأموال في أقرب وقت ممكن، ونحن على اتصال دائم مع المفوضية الأوروبية وآبل بشأن جميع أوجه هذه العملية منذ أكثر من عام». وأضاف البيان: «من المؤسف للغاية أن تتخذ المفوضية هذا القرار، خاصة في قضية تتعلق باسترداد مبلغ كبير من المال».