«كوفبيك» الكويتية: لا التزامات مالية نتيجة إلغاء صفقة «شل»

الكويت، سنغافورة (رويترز)

قالت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) أمس، إنه لن يترتب عليها أي التزامات مالية أو غير مالية في المستقبل نتيجة لإلغاء صفقة قيمتها 900 مليون دولار كانت ستستحوذ بموجبها على أصول شركة رويال دتش شل في مشروع بونجكوت في تايلاند.

ولم تقدم الشركة الكويتية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، سببا لإلغاء الصفقة لكنها قالت إنها لم تدفع أي مبالغ نقدية مسبقة.

وقال البيان إن «كوفبيك» مستمرة في جهودها «في البحث عن تقييم مشاريع وأصول ذات طابع يوفر لمحفظتها احتياطيات مهمة وإنتاجا ملموسا وتدفقات نقدية قوية من أجل تحقيق استراتيجيتها». وفي وقت سابق أمس، قالت شركة رويال داتش شل إنها ألغت صفقة قيمتها 900 مليون دولار لبيع حصصها في حقل غاز في تايلاند لشركة كوفبيك. وأعلنت شل والشركة الكويتية عن الصفقة في يناير الماضي وكان من المتوقع استكمالها في الربع الأول من العام الحالي.

وقالت متحدثة باسم «شل»، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، «على الرغم من أن شل والحكومة التايلاندية عملتا سويا عن كثب وبالتعاون مع بعضهما بعضاً بشأن الموضوع، لم يتم التوصل إلى حل بشأن التأويلات المختلفة لطريقة التعامل مع صفقات بيع الحصص خلال الإطار الزمني الذي اتفقت عليه شل والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية». وأضافت «بناء عليه، قرر الطرفان إنهاء الصفقة».