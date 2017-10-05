سيولة جديدة تدعم ارتفاع الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

جذبت الأسهم المدرجة بقطاعي العقار والبنوك سيولة جديدة بنهاية جلسة تعاملات أمس، ساهمت في دعم المؤشرات المالية للأسواق المحلية، وسط تفاؤل المتعاملين في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بتوقعات نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة، فيما تباينت إغلاقات مؤشرات الأسواق بين الارتفاع والانخفاض مع عودة الأداء الإيجابي لقاعات التداول.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة تعاملات أمس، نحو 500 مليون درهم، على أكثر من 332 مليون سهم، بعدما تعامل المستثمرون على أسهم 67 شركة مدرجة، من خلال تنفيذ 5559 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.17% عند مستوى 4433 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 78.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 125.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1048 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 30 شركة مدرجة، ارتفع منها 12 سهم، فيما تراجعت أسعار 13 سهم، بينما ظلت أسعار 5 أسهم عن الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد نجح في الاقتراب من مستوى المقاومة 3600 من جديد، بعدما أنهى تعاملات الأمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.8% عند مستوى 3598 نقطة بعدما جذبت الأسهم المدرجة بالقطاع العقاري معظم سيولة السوق بقيمة إجمالية بلغت 375 مليون درهم، بأحجام تداول تجاوزت الـ 254 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4511 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 37 شركة مدرجة، ارتفع منها 30 سهم، فيما تراجعت أسعار 4 أسهم، بينما ظلت أسعار 3 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.