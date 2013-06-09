توقيف 22 بينهم قطري حاولوا تأليب الرأي العام بالسعودية

الرياض (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن توقيف 22 شخصا بينهم قطري حاولوا إثارة نعرات قبلية في حائل.

وقال مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة بأنه استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فقد رصدت الجهة المختصة بالرئاسة من خلال متابعتها تداول مقاطع مرئيّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات موضوعات مختلفة تؤلب على الشأن العام وتؤجج المشاعر تجاه قضايا لا تزال محل النظر أو تجاه مصلحة اقتضتها حاجة الناس ومتطلباتهم لتعطيلها والحيلولة دون الانتفاع بها، والتحريض بشكل مباشر وغير مباشر لارتكاب أفعال مجرمة شرعاً ونظاماً، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقد تمكنت الرئاسة من تحديد أصحاب تلك المقاطع والقبض عليهم وعددهم (22) شخصاً أحدهم قطري والبقية من الجنسية السعودية، ويجري حالياً التثبت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم.

ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن ذلك لتحذر من مغبة الوقوع في مثل تلك الممارسات، وتؤكد في الوقت ذاته أنها لن تتهاون مع كل من يقدم على ارتكابها كائناً من كان، وسوف تتصدى بقوة وحزم لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره.