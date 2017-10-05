أبوظبي (الاتحاد)

بحثت وزارة الاقتصاد، آفاق تعزيز التعاون وتطوير علاقات العمل المشترك في مجالات تكنولوجيا الخدمات المالية وتكنولوجيا «البلوك تشين» مع عدد من الشركات الأميركية المختصة في المجال.

جاء ذلك، خلال استقبال جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وفد البعثة التجارية الأميركية، برئاسة بيريان بورينج، مديرة غرفة التجارة الرقمية الأميركية.

وحضر اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي، هند اليوحه مدير إدارة الاستثمار بالوزارة، والدكتور مطر آل علي مدير إدارة تحليل المعلومات التجارية والصناعية، وعدد من مسؤولي وموظفي الوزارة.

وضم وفد البعثة الأميركية نخبة من رؤساء كبريات الشركات الأميركية في التكنولوجيا المالية وتقنيات «البلوك تشين»، وعدد من أعضاء غرفة التجارة الرقمية الأميركية.

واستعرض جمعة الكيت التطورات الريادية التي حققتها الإمارات في المجالات الاقتصادية والتجارية وجهود الدولة في التحول إلى مقر إقليمي للشركات والمؤسسات المختصة في التقنية، وتشييدها لمناطق مختصة في خدمات التكنولوجيا كمدينة دبي للإنترنت وغيرها، وعبر عن وجود تطلع لإقامة شراكات واعدة بين المؤسسات المتخصصة من البلدين

وأشار الكيت إلى أنه في ظل التطورات المتلاحقة التي بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية على الصعيد العالمي، فإن الدولة حريصة على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المختصة في هذا المجال لمواكبة التغيرات.

من جانبها، قدمت هند اليوحه مدير إدارة الاستثمار بالوزارة عرضاً تقديمياً حول فرص الاستثمار ومقومات الاقتصاد الإماراتي، استعرض التقدم الذي أحرزته الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية. بدورها، أعربت بيريان بورينج، رئيسة البعثة ومديرة غرفة التجارة الرقمية الأميركية، عن تطلعها لتعزيز التعاون بين شركات التقنية المالية الأميركية والمؤسسات المالية في الإمارات.

وأشادت بالتطورات التي حققتها دولة الإمارات ونجاحها في تحولها لنموذج ريادي تنموي على صعيد منطقة الشرق الأوسط، مع تمتعها ببنية قوية لأسواق المال، ما يفتح مجالات واسعة للتعاون والشراكات الواعدة بين الشركات الأميركية ونظيرتها الإماراتية.