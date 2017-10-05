فعالية حول تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

استضاف بنك الإمارات دبي الوطني أمس، جلسة نقاش مجتمعي حول كيفية تعاون القطاعين الحكومي والخاص بهدف تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020.

ونظمت الجلسة منصة بنك الإمارات دبي الوطني الشاملة «#معاً بلا حدود»، وأدارها أحمد بن شبيب، خبير في التخطيط الحضري والشريك المؤسس في هيئة الهندسة والثقافة، والشريك المؤسس لمجلة «براون بوك».

وضمت الجلسة عدداً من صناع السياسات والمسؤولين التنفيذيين من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، و«إكسبو 2020»، فضلاً عن بنك الإمارات دبي الوطني، وركزت على الحلول المستدامة والموقف اللازم تجاه تجهيز البنية التحتية والقطاع السياحي في دبي قبل معرض «إكسبو 2020» لاستقبال جميع زوار المدينة.

وقالت بدرية محمد آل علي، استشاري أول إدارة السياسات والبرامج لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي: يحظى أصحاب الهمم باهتمام خاص من قبل القيادة الرشيدة، وإن جميع حقوقهم مكفولة بالقوانين على المستويين الاتحادي والخاص.

وأضافت أن استراتيجية دبي للإعاقة جاءت لتأطير هذه الحقوق وتأكيد مشاركة مختلف الجهات أصحاب العلاقة في كفل هذه الحقوق، بداية من الرعاية الطبية والتعليمية والرعاية الاجتماعية، والتوظيف وتأهيل مرافق إمارة دبي وتحويلها لمدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم بحلول العام 2020.