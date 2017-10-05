«المركزي»: مقاصة 19.34 مليون شيك بقيمة 963 مليار درهم خلال 8 أشهر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

بلغ عدد الشيكات التي دخلت نظام المقاصة باستخدام صورها 19.34 مليون شيك بقيمة إجمالية، 963 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بحسب إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وارتفع رصيد صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 8.7% منذ بداية عام 2017 وزادت 27 مليار درهم لتقترب من أعلى مستوياتها التاريخية عند 336 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، ما يعزز الثقة باقتصاد الدولة، ويدعم استقرار السياسة النقدية ويزيد جاذبية السوق المحلية للمستثمرين ورجال الأعمال، ويرسخ مكانة الدولة كملاذ آمن لرأس المال.

وزادت الاحتياطيات الدولية للمصرف بدعم من ارتفاع رصيد الحسابات الجارية والأرصدة والودائع التابعة لـ«المركزي» لدى البنوك بالخارج بقيمة 100 مليار درهم خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 248 مليار درهم بنهاية أغسطس 2017 مقارنة مع 148 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 بنمو نسبته 61%.

وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة نمو عالية، رغم انخفاض رصيد الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 36.4% خلال الفترة ذاتها، تعادل تراجعاً بقيمة 54 مليار درهم ليستقر رصيدها عند 95 مليار درهم تقريباً بنهاية أغسطس الماضي.