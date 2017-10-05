أبوظبي (الاتحاد)

وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية شراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، لوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات التمويل، وتعزيز التعاون في تنفيذ المشاريع المزمع تطويرها ضمن إطار صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة، البالغ قيمته 50 مليون دولار، الذي يموله صندوق أبوظبي للتنمية.

وتسهم دولة الإمارات من خلال هذا الصندوق الذي تديره وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دول البحر الكاريبي، ومساعدة هذه الدول على تعزيز إمكاناتها ومواردها الطبيعية وتوظيفها على النحو الأمثل للحصول على طاقة متجددة ومستدامة، ذات جدوى تجارية.

ووقّع الاتفاقية محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، في مقر صندوق أبوظبي للتنمية، بحضور ممثلين عن الإدارة العليا من الجهتين.

وقال محمد سيف السويدي في بيان: «إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع «مصدر» تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تمويل وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر الكاريبي»، مشيراً إلى أن الإمارات تدعم قطاع الطاقة المتجددة باعتباره من أهم مرتكزات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.