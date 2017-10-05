بريطانيا تترقب «الفرص» في «إكسبو 2020».. وتسلم رسالة رسمية بالمشاركة

دبي (الاتحاد)

تسلم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي، الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، أمس، رسالة رسمية بمشاركة المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي من معالي الدكتور ليام فوكس وزير التجارة الدولية للمملكة المتحدة.

وسيكون الجناح الخاص بالمملكة المتحدة خلال فعاليات إكسبو 2020 في منطقة الفرص، وهي إحدى الموضوعات الفرعية الثلاثة للوجهة العالمية المرتقبة، بالإضافة إلى التنقل والاستدامة، كما اطلع الدكتور ليام فوكس على أحدث الإنجازات في رحلة التحضير لاستضافة إكسبو 2020 دبي، وتعرف على آليات العمل خلال رحلة التحضير، وعلى دستركت 2020 التي ستكون وجهة عالمية للاستثمار والعيش والعمل والتعلم بعد الاستضافة. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تربط الإمارات والمملكة المتحدة علاقات تاريخية مميزة جداً، وتجسد اتفاقيات التعاون بين البلدين، عمق ومتانة هذه العلاقات بما فيها اتفاقيات الازدواج الضريبي، وحماية وتشجيع الاستثمار والنقل الجوي، وغيرها».وأضاف سموه، «كانت بريطانيا من الدول التي ساندت جهود الإمارات في الفوز باستضافة إكسبو 2020 دبي. ونحن ممتنون لدعمهم الدائم الذي أكده الدكتور ليام فوكس. ونتطلع إلى مزيد من التواصل مع المؤسسات والشركات البريطانية التي تنضم إلينا في رحلتنا إلى عام 2020 وما بعده».

كما وجهت بريطانيا بوصلتها الاستثمارية بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي إلى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ودول الخليج العربي بشكل خاص، لتعزيز شراكاتها الاستثمارية والتجارية والاستفادة من النمو المستمر الذي تشهده جميع القطاعات. وسيكون إكسبو 2020 دبي منصة ممتازة لبريطانيا لترسيخ التعاون مع دول المنطقة ودول آسيا وعقد المزيد من الشراكات والولوج إلى أسواق جديدة.

من جانبه، قال ليام فوكس وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة: «إنني سعيد بوجودي اليوم هنا في دبي التي باتت البوابة التجارية بين الشرق والغرب في الوقت الذي تستعد فيه الإمارات لفصل جديد في قصة نجاحها الرائعة بالتحضير لاستضافة إكسبو 2020 دبي، كما تفتتح المملكة المتحدة فصلاً جديداً في تاريخها ونتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية قوية تعزز النمو وترسخ ثقافة تبادل المعرفة مع أصدقائنا في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم».

وأضاف: «نحن نترقب الفرص التي يتيحها إكسبو 2020 دبي للمملكة المتحدة للتواصل مع الدول والمنظمات الدولية والشركات والمؤسسات التعليمية في واحد من أكثر المواقع إثارة على وجه الأرض، وأنا منبهر بمستوى الإنجاز الذي تحقق في إكسبو 2020 دبي بجميع جوانبه وأبرزها الشراكات الاستراتيجية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتقدم الاستثنائي على أرض الموقع. ودبي بكل تأكيد على الطريق الصحيح لاستضافة ما سيكون تجربة رائعة وملهمة للملايين في شتى أنحاء العالم.»

وتحتل الإمارات المرتبة الـ12 في قائمة أكبر شركاء بريطانيا التجاريين، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2015 إلى 63 مليار درهم (نحو 13 مليار إسترليني). وقد وضع مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني هدفاً طموحاً يرمي إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2020.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أكدت في ديسمبر الماضي أن المملكة المتحدة ستشارك في إكسبو 2020 دبي، وقد أبلغت رئيسة الوزراء ذلك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شخصياً، خلال اجتماعهما على هامش قمة دول مجلس التعاون الخليجي.