بريطانيا تترقب «الفرص» في «إكسبو 2020».. وتسلم رسالة رسمية بالمشاركة

دبي (الاتحاد)
تسلم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي، الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، أمس، رسالة رسمية بمشاركة المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي من معالي الدكتور ليام فوكس وزير التجارة الدولية للمملكة المتحدة.
وسيكون الجناح الخاص بالمملكة المتحدة خلال فعاليات إكسبو 2020 في منطقة الفرص، وهي إحدى الموضوعات الفرعية الثلاثة للوجهة العالمية المرتقبة، بالإضافة إلى التنقل والاستدامة، كما اطلع الدكتور ليام فوكس على أحدث الإنجازات في رحلة التحضير لاستضافة إكسبو 2020 دبي، وتعرف على آليات العمل خلال رحلة التحضير، وعلى دستركت 2020 التي ستكون وجهة عالمية للاستثمار والعيش والعمل والتعلم بعد الاستضافة. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تربط الإمارات والمملكة المتحدة علاقات تاريخية مميزة جداً، وتجسد اتفاقيات التعاون بين البلدين، عمق ومتانة هذه العلاقات بما فيها اتفاقيات الازدواج الضريبي، وحماية وتشجيع الاستثمار والنقل الجوي، وغيرها».وأضاف سموه، «كانت بريطانيا من الدول التي ساندت جهود الإمارات في الفوز باستضافة إكسبو 2020 دبي. ونحن ممتنون لدعمهم الدائم الذي أكده الدكتور ليام فوكس. ونتطلع إلى مزيد من التواصل مع المؤسسات والشركات البريطانية التي تنضم إلينا في رحلتنا إلى عام 2020 وما بعده».
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من جانبه، قال ليام فوكس وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة: «إنني سعيد بوجودي اليوم هنا في دبي التي باتت البوابة التجارية بين الشرق والغرب في الوقت الذي تستعد فيه الإمارات لفصل جديد في قصة نجاحها الرائعة بالتحضير لاستضافة إكسبو 2020 دبي، كما تفتتح المملكة المتحدة فصلاً جديداً في تاريخها ونتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية قوية تعزز النمو وترسخ ثقافة تبادل المعرفة مع أصدقائنا في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم».
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وتحتل الإمارات المرتبة الـ12 في قائمة أكبر شركاء بريطانيا التجاريين، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2015 إلى 63 مليار درهم (نحو 13 مليار إسترليني). وقد وضع مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني هدفاً طموحاً يرمي إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2020.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أكدت في ديسمبر الماضي أن المملكة المتحدة ستشارك في إكسبو 2020 دبي، وقد أبلغت رئيسة الوزراء ذلك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شخصياً، خلال اجتماعهما على هامش قمة دول مجلس التعاون الخليجي.