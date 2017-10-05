«موانئ أبوظبي» تشتري 3 سفن قطر جديدة مجهزة بأحدث التقنيات

أبوظبي (الاتحاد)

اشترت موانئ أبوظبي، 3 سفن قطر جديدة خلال فعاليات معرض «سيتريد» لسفن العمليات والأعمال البحرية في الشرق الأوسط 2017، الذي اختتم أعماله مؤخرا بأبوظبي.

وتعمل سفن القطر الجديدة، والمجهزة بأحدث التقنيات مع طاقة سحب تبلغ 30 طناً، في ميناء زايد وميناء مصفح، لتعزز أسطول موانئ أبوظبي المتطور، بحسب بيان أمس. وفازت شركة دامن لبناء السفن بأحد العقود، فيما حصلت شركة سانمار على العقدين الآخرين، فيما يأتي هذا التوقيع ضمن مشاركة موانئ أبوظبي في هذا الحدث والذي يعد أحد أهم فعاليات القطاع البحري.

وألقى الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، الكلمة الرئيسة أمام نخبة من أبرز المعنيين بهذا القطاع، تطرق فيها إلى الحديث عن وضع السوق الحالي وآفاق القطاع البحري، راسماً صورة واقعية للوضع القائم للقطاع البحري، مشيراً تفاؤله بمستقبل القطاع.

وقال الكابتن الشامسي: «شكلت السنوات الماضية تحدياً لهذه القطاع، إلا أننا ننظر إلى المستقبل بعين الثقة والتفاؤل، ويعكس إعلان التوقيع اليوم استراتيجيتنا نحو التطور، والتي ترتكز إلى مواصلة الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة وتنمية المهارات.

بدوره، قال الكابتن مكتوم الحوقاني، الرئيس التنفيذي للخدمات البحرية - أبوظبي للخدمات البحرية «سفين» التابعة لموانئ أبوظبي:«في مسيرتنا الطموحة، اتخذنا العام الماضي خطوات كبيرة لتوسيع محفظة الخدمات الرائدة عالمياً، والآن نشهد في هذه المرحلة مزيداً من التوسع في قدرات وكفاءة أسطولنا، بما يتضمن توسيع الأسطول لتلبية النمو المتزايد الذي تشهده موانئنا، وستدعم سفن القطر الجديدة طموحاتنا في ترسيخ مكانة «سفين» في قلب القطاع البحري».

من جانبه، قال روشان سيفغن، المدير التجاري لشركة سانمار لصناعة السفن:« إنه لمن دواعي سرورنا أن يتم اختيارنا لتوريد هاتين القاطرتين بعد تزويدنا لشركة «سفين» بقطعة مماثلة العام الماضي، ولدينا الثقة في أنها ستعمل لسنوات عديدة في إطار السعي نحو تعزيز السمعة المتنامية لشركة «سفين» عالمياً في مجال عملنا، ونحن نتطلع لدعم رؤيتهم وطموحاتهم خلال السنوات المقبلة».

وعلى الجانب الآخر، قال باسكال سلينغرلاند مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «دامن» لصناعة السفن:«نفخر بتقديم سفينة قطر أخرى إلى «سفين» الذين تربطنا معهم علاقة ممتازة، بحكم موقعنا المتميز هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نتمنى أن تلبي سفينة القطر الجديدة طموحات شركة «سفين»، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا المثمر في المستقبل» .تأسست شركة«سفين»عام 2013، وهي مملوكة بالكامل لموانئ أبوظبي، وتوفر مجموعة متكاملة من الخدمات البحرية عالمية المستوى، وخدمات الإرساء للسفن التي ترسو في موانئ أبوظبي كافة.