انطلاق ملتقى التخطيط الاقتصادي في عجمان نوفمبر المقبل

عجمان (الاتحاد)

تنطلق في مطلع نوفمبر المقبل فعاليات الدورة الرابعة لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي 2017، في قاعة الإمارات للضيافة بإمارة عجمان، وذلك بدعم استراتيجي من وزارة الاقتصاد، وبمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وذلك تحت عنوان «استشراف المستقبل في ضوء التحولات الاقتصادية الجديدة» والتي تستضيفها دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان لمدة يومين.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي يكتسب أهمية متزايدة سنة تلو أخرى نظراً إلى دوره الفاعل في توفير منصة وطنية مهمة تهدف إلى تعزيز التعاون والتواصل بين وزارة الاقتصاد وشركائها من دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارات الدولة.

وأضاف معاليه أن الملتقى يمثل فرصة بارزة تتضافر من خلالها جهود مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية للارتقاء بمستوى التخطيط الاقتصادي ووضع الاستراتيجيات التنموية في الدولة إلى مستويات جديدة من التميز، بما يسهم في تمكين دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية قدماً في دولة الإمارات.

وأشار معاليه إلى أن الدورة الرابعة لملتقى التخطيط الاقتصادي بإمارة عجمان والتي تأتي بعنوان «استشراف المستقبل في ضوء التحولات الاقتصادية الجديدة» تنسجم مع توقعات بأن تحقق دولة الإمارات نمواً اقتصادياً خلال العام المقبل بنحو 3%، مدفوعاً بشكل رئيس بتحسن ملحوظ لمعدل نمو الأنشطة غير النفطية نتيجة تسارع وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة في مجالات البنية الأساسية في العديد من إمارات الدولة.

وأضاف أن الإمارات تعد من أكثر اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط تنوعاً، حيث تسهم فيها الأنشطة النفطية بأقل من ثلث الناتج المحلي الإجمالي فقط.

و قال معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن انعقاد ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي للعام الرابع على التوالي خير دليل وبرهان على عزمنا الصادق لمواصلة العمل معاً على درب التكامل والتعاون البناء في سبيل رفعة ورقي دولة الإمارات بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف أن ذلك يأتي تأكيداً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.