أبوظبي (الاتحاد)

قدم مجلس سيدات أعمال الإمارات ثلاث توصيات خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض النداء العربي الأفريقي المشترك، بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية العربية الأفريقية، تضمنت إعداد استراتيجيات طويلة المدى تستشرف المستقبل، وإعداد خطط عمل ومؤشرات أداء للمشروع التنموي الطموح لاتحاد المستثمرات العرب، وتبني عدد مختار من المشاريع الاقتصادية التنموية، وتفعيل دور الأطراف كافة، المشاركة على إنجاحها، وتعميم التجربة على نطاق أوسع لكسب شراكات استثمارية استراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقالت مريم محمد الرميثي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات وأبوظبي: «إن مسيرة نهضة وتقدم المرأة في دولة الإمارات انطلقت في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971، في إطار المشروع التنموي الطموح للقائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لبناء الوطن والمواطن، وانطلاقاً من رؤيته الثاقبة والحكيمة بأن المرأة تمثل نصف المجتمع وأنه لا يمكن لدولة تتطلع إلى التنمية والتقدم الاستغناء عن نصفها الآخر، وقناعته «غفر الله له» الراسخة بأن مشاركة المرأة في خدمة المجتمع، وتحقيق التنمية المنشودة، أمر أساسي ومهم لاستكمال حلقتي العطاء.

وأكدت في كلمة ألقتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض النداء العربي الأفريقي المشترك الذي بدأت أعماله في القاهرة، أن المرأة في الإمارات حققت مزيداً من المكاسب والإنجازات النوعية المتميزة التي سبقت بها العديد من النساء في العالم، في إطار المشروع التنموي والخطة الحكومية العشرية «رؤية الأمارات 2021»، حيث حققت المرأة نجاحاً باهراً في المجالات كافة، انتقلت من خلاله من مرحلة التمكين إلى مرحلة التمكن والمساهمة الفاعلة الحقيقية والإيجابية في جميع مجالات التنمية المستدامة ومختلف مواقع العمل في تنفيذ رؤية الإمارات 2021، التي تشمل العديد من القطاعات التنموية الحيوية، والتي تركز على الإبداع والابتكار في صنع المستقبل.

وتحدثت الرميثي عن النجاحات التي حققتها المرأة في دولة الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة وبفضل أبنائها المخلصين من الرجال والنساء في بناء اقتصاد تنافسي يعزز بيئة جاذبة لاستثمار آمن ومستدام، حيث تبنت دولة الإمارات استراتيجيات وخططاً عشرية (طويلة المدى) ترتكز على استشراف المستقبل.