الأرجنتين وبيرو.. «معركة الهروب» من «الملحق»

بوينس آيرس (د ب أ)

مع تأهل المنتخب البرازيلي رسمياً قبل بضع جولات من نهاية تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، يشتعل الصراع في الأيام القليلة المقبلة على بطاقات التأهل الثلاث المباشرة الأخرى من هذه القارة إلى المونديال الروسي. ويتصارع منتخبا الأرجنتين وتشيلي وخمسة منتخبات أخرى على البطاقات الثلاث خلال الجولتين الباقيتين في التصفيات الثلاثاء المقبل، بينما فقد منتخبان فقط فرصة الصراع على إحدى هذه البطاقات. .

ومع اقتصار المرحلة المتبقية لقطار التصفيات على جولتين فقط، حيث تقام الجولة السابعة عشرة قبل الأخيرة اليوم، بينما تقام الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل، تواجه منتخبات عملاقة مثل الأرجنتين وتشيلي خطر الغياب عن المونديال الروسي. وقد يصبح أمل أي منها هو العبور للمونديال من الباب الضيق عن طريق إنهاء التصفيات في المركز الخامس، وخوض دور فاصل أمام المنتخب النيوزيلندي بطل تصفيات أوقيانوسيا.

وبعد 16 جولة من التصفيات التي تشارك فيها جميع المنتخبات من خلال دوري من دور واحد، حيث يخوض كل فريق 18 مباراة منها تسع على ملعبه وتسع خارج ملعبه، كان المنتخب البرازيلي هو الوحيد الذي حجز مكانه في النهائيات.

وتتنافس سبعة منتخبات على البطاقات الثلاث الأخرى، حيث يقتصر الفارق بين أوروجواي صاحبة المركز الثاني في جدول التصفيات والإكوادور صاحبة المركز الثامن على سبع نقاط.

وفيما بين المنتخبين، تأتي منتخبات كولومبيا وبيرو والأرجنتين وتشيلي وباراجواي على الترتيب، ويراود الأمل جميع المنتخبات السبعة في حجز مكان بالنهائيات مباشرة أو عن طريق الدور الفاصل أمام نيوزيلندا. ويواجه التانجو الأرجنتيني خطر الخروج من التصفيات الحالية صفر اليدين، وعدم الظهور في النهائيات التي تستضيفها روسيا منتصف العام المقبل. ويحتل المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه الشهير ميسي، المركز الخامس حالياً قبل مباراته اليوم أمام ضيفه البيروفي صاحب المركز الرابع في العاصمة بوينس آيرس. وتحظى المباراة بأهمية بالغة لكل من الفريقين، حيث يتساوى الفريقان في رصيد النقاط (24 نقطة لكل منهما) ويتفوق المنتخب البيروفي بفارق الأهداف فقط. وبالنسبة للمنتخب البيروفي، سيكون كافياً أن يحافظ الفريق من خلال مباراة اليوم على حلم العودة للمونديال للمرة الأولى منذ 1982. وفي المقابل، ستكون أي نتيجة أخرى سوى الفوز بمثابة ضربة قوية للفريق الذي توج بلقب المونديال مرتين سابقتين، لأنه سيصبح مهدداً بالغياب عن النهائيات للمرة الأولى منذ 1970. ويحتاج منتخب تشيلي، الذي فاز بلقبي كوبا أميركا 2015 و2016 ، إلى الفوز اليوم على ضيفه الإكوادوري في سانتياجو قبل مباراته الأخيرة الصعبة في ضيافة المنتخب البرازيلي. ويحتل منتخب تشيلي حالياً المركز السادس في جدول التصفيات برصيد 23 نقطة، ويحتاج الفريق إلى الفوز في المباراتين المتبقيتين لتعزيز فرصته في التأهل للمونديال الروسي. ويواجه منتخب أوروجواي صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطة في جدول التصفيات مهمة أكثر سهولة من باقي المنتخبات المتنافسة على بطاقات التأهل، حيث يلتقي في الجولتين الباقيتين منتخبا فنزويلا وبوليفيا اللذان خرجا بالفعل من دائرة المنافسة على بطاقات التأهل. ورغم فارق الثلاث نقاط الذي يتفوق به على كل من منتخبي بيرو والأرجنتين، يحتاج المنتخب الأوروجوياني بقيادة نجم هجومه لويس سواريز إلى حصد بعض النقاط من المباراتين المتبقيتين له، إذا أراد التأهل للنهائيات، بغض النظر عن نتائج باقي المنافسين. كما يحتاج المنتخب الكولومبي صاحب المركز الثالث برصيد 26 نقطة إلى تحقيق الفوز اليوم على باراجواي. وتفادياً لأي سيناريوهات للتلاعب في ظل كثرة عدد الفرق المتنافسة على بطاقات التأهل الباقية، قرر اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية (كونميبول) تعيين حكام برازيليين لجميع المباريات في هذه الجولة المقررة، باستثناء مباراة بوليفيا والبرازيل.