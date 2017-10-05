فيصل النقبي (دبا الحصن)

تعاقدت إدارة دبا الحصن مع المدرب الإيطالي أرينا، مديراً فنياً لقيادة الفريق في منافسات الهواة، مع إبقاء المواطن بدر طبيب مدرباً عاماً للفريق في خطوة تدعم استقرار الفريق الفني. ويمتلك الإيطالي أرينا خبرة كبيرة في دوريات السعودية والإمارات وعمان، وسبق له تدريب العديد من الأندية في المنطقة، كما تزخر بها سيرته الذاتية. وأكد جمعة الحمودي أمين السر العام، أن خطوة التعاقد مع الإيطالي جاءت بسبب رغبة النادي في مواصلة التطلعات نحو موسم ناجح للفريق من كل النواحي، ورغبة في دعم الفريق بالخبرات الفنية الناجحة على مستوى المنطقة. يذكر بأن الفريق لم يحقق الفوز في جولتي التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة، حيث تجرع الخسارة أمام بني ياس ورأس الخيمة على التوالي.