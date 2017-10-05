المدربون يبحثون عن الأفضل قبل جولة كأس الخليج العربي

أبوظبي ودبي (الاتحاد)

تحدث الهولندي تين كات مدرب الجزيرة عن المباراة التي تجمعه مع العين غداً بكأس الخليج العربي، مؤكداً أنها ستكون صعبة للغاية كونها أمام فريق بحجم المنافس الذي يمتلك مجموعة كبيرة من المواهب، وشدد على أن الجزيرة يعاني غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابة الأمر الذي سوف يصعب من المهمة.

وأعرب المدرب الهولندي عن ثقته في قدرة الفريق على العودة مجدداً وتحدي الظروف مهما كانت صعوبتها، وعاد ليؤكد أن هناك بعض الأمور الصعبة التي لا يمكن الحديث عنها في الوقت الراهن لكنه كمدرب سيسعى لتجاوزها بكل قوة.​

وعلى الجانب الآخر أكد الكرواتي زوران مدرب العين أن فريقه بحاجة إلى الفوز على الجزيرة، وقال: الفريق لديه نقطة من تعادل وسيخوض مباراة قوية، ولكننا سنفعل المستحيل للحصول على النقاط الثلاث. وامتدح المدرب الكرواتي أداء فريقة خلال الأسبوعين الماضين من خلال الأداء الجيد الذي ظهر به في بطولة الدوري، خصوصاً وأن لاعبيه هم الأفضل ويملكون القدرات الأعلى، وأنهم سيعطون كل ما يملكون على أرضية الملعب.

وعن التشكيلة، أوضح زوران أن العين سيخوض المباراة بالتشكيلة الأساسية، والتي سيغيب عنها عمر عبدالرحمن للإصابة وخالد عيسى للإيقاف، وبيرج لانضمامه لمنتخب بلاده، وقال: المباراة تأتي في فترة توقف للدوري، والتي لاتمثل لنا فترة راحة لأننا نملك اللاعبين اللذين يستطيعون خوض المباريات كل يومين، وتمنى زوران أن تقل الأخطاء التحكيمية، سواء التي لهم أو عليهم، مؤكداً أن إيقاف خالد عيسى يعتبر قراراً ملزماً.