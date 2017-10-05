المدربون يبحثون عن الأفضل قبل جولة كأس الخليج العربي

أبوظبي ودبي (الاتحاد)
تحدث الهولندي تين كات مدرب الجزيرة عن المباراة التي تجمعه مع العين غداً بكأس الخليج العربي، مؤكداً أنها ستكون صعبة للغاية كونها أمام فريق بحجم المنافس الذي يمتلك مجموعة كبيرة من المواهب، وشدد على أن الجزيرة يعاني غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابة الأمر الذي سوف يصعب من المهمة.
وأعرب المدرب الهولندي عن ثقته في قدرة الفريق على العودة مجدداً وتحدي الظروف مهما كانت صعوبتها، وعاد ليؤكد أن هناك بعض الأمور الصعبة التي لا يمكن الحديث عنها في الوقت الراهن لكنه كمدرب سيسعى لتجاوزها بكل قوة.
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وعن التشكيلة، أوضح زوران أن العين سيخوض المباراة بالتشكيلة الأساسية، والتي سيغيب عنها عمر عبدالرحمن للإصابة وخالد عيسى للإيقاف، وبيرج لانضمامه لمنتخب بلاده، وقال: المباراة تأتي في فترة توقف للدوري، والتي لاتمثل لنا فترة راحة لأننا نملك اللاعبين اللذين يستطيعون خوض المباريات كل يومين، وتمنى زوران أن تقل الأخطاء التحكيمية، سواء التي لهم أو عليهم، مؤكداً أن إيقاف خالد عيسى يعتبر قراراً ملزماً.
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