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الحارثي لشركة الكرة.. والجنيبي للألعاب الأخرى

سيف بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي بني ياس
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تاريخ النشر: الخميس 05 أكتوبر 2017

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، وعضوية محمد غانم المنصوري، الدكتور سالم جريب الحارثي، سليم حمد الجنيبي، سهيل سعيد العامري، محمد سهيل الكثيري وأحمد سالم الراشدي.

كما شمل القرار إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة الدكتور سالم جريب الحارثي، وعضوية أحمد محمد الجابري، صالح إسماعيل الحمادي، سالم كمعس المنهالي وعبدالله الجنيبي.

وأعاد سموه تشكيل مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية برئاسة سليم حمد الجنيبي وعضوية بخيت حاتم المحرمي، إبراهيم جميل الحوسني، عوض صالح المنصوري وحمدة خادم القبيسي.

وتقدم مجلس إدارة نادي بني ياس فور إعلان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن التشكيل الجديد بالشكر إلى رئيس وأعضاء المجالس السابقة والذين قدموا الكثير لخدمة نادي بني ياس، إذ أكد المجلس أن كل أبناء النادي يدركون حجم التحديات الكبيرة المقبلة، وأن شعارهم سيبقى السعي الدائم إلى ترجمة التطلعات بأن يظل بني ياس حاضراً في المقدمة، جنباً إلى جنب مع كل الصروح الرياضية الأخرى التي قدمت وتقدم الكثير للرياضة الإماراتية.

وكان لافتاً دخول حمدة خادم القبيسي، التي باتت عضوة في شركة الألعاب الرياضية، إلى العمل الإداري داخل نادي بني ياس كأول سيدة تتولى منصباً إدارياً في نادي بني ياس منذ تأسيسه عام 1981، إذ سيشكل وجودها في منصبها الإضافة الكبيرة على أداء وعمل الشركة في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن العنصر النسائي أصبح ذا أثر إيجابي وكبير على النشاط الرياضي، سواء على صعيد نادي بني ياس، ... المزيد
     
 

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