زيادة الوزن تسبب 40% من حالات السرطان بأميركا

أ ف ب

أكدت السلطات الصحية الأميركية أن حوالي 630 ألف إصابة بالسرطان أي 40% من مجموع حالات السرطان المشخصة خلال العام 2014 في الولايات المتحدة، كانت مرتبطة بالوزن الزائد، مجددة الدعوة إلى مزيد من الوقاية.

وقالت برندا فيتزجيرالد مديرة مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي. دي. سي) إن هذا الأمر «يثير القلق» في بلد يعاني فيه 71% من البالغين من الوزن الزائد أو البدانة.

وأضافت «يزيد وزن غالبية الأميركيين البالغين عن المستوى الموصى به. ويعرض الوزن الزائد أو البدانة الناس لاحتمال أكبر للإصابة ببعض أمراض السرطان».

وأوضحت «العودة إلى وزن سليم وصحي تساهم في الوقاية من السرطان».

ويعرض الوزن الزائد الشخص لاحتمال أكبر للإصابة بثلاثة عشر نوعاً من السرطان من بينها المرئ والغدة الدرقية والمرارة والمعدة والثدي بعد انقطاع الطمث فضلًا عن الكبد والبنكرياس والكلى والمبيض والرحم إضافة إلى القولون والمستقيم.