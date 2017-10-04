تركيا تأمر باعتقال 254 موظفاً على خلفية محاولة الانقلاب

إسطنبول (وكالات)

أصدر ممثلو الادعاء في تركيا أوامر لاعتقال 254 شخصاً من العاملين في بلدية إسطنبول ووزارات، بدعوى صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة في العام الماضي.

ويرمز حجم أحدث عمليات الاعتقال، التي استهدفت أيضاً موظفين حاليين وآخرين عزلوا من قبل، لتصعيد جديد ضد حركة فتح الله كولن، بعد مرور أكثر من 14 شهراً على محاولة الانقلاب.

وقالت وزارة الداخلية: «إن نحو ألف شخص اعتقلوا خلال الأسبوع الماضي على خلفية اتهامات تتعلق بما تصفه أنقرة «بجماعة كولن الإرهابية»».

وقالت وكالة الأناضول للأنباء: «إن ممثلي الادعاء أصدروا أمراً باعتقال 112 شخصاً من العاملين السابقين والحاليين في بلديات إسطنبول». ووجه لهم اتهام باستخدام تطبيق باي لوك للرسائل المشفرة الذي تقول الحكومة إن أتباع كولن يستخدمونه.