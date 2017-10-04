الحكومة الفلسطينية: 3 مراحل لإنهاء الانقسام

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية عقب اجتماعها الأول منذ عام 2014 في قطاع غزة «أن الحكومة لا تملك عصا سحرية لحل مشاكل القطاع». وقال يوسف المحمود في مؤتمر صحفي «الحكومة سوف تتنقل إلى قطاع غزة مجدداً». وأوضح المحمود أن اتفاق إنهاء الانقسام سيكون على ثلاث مراحل، تتمثل بتشكيل لجان للبدء بالعمل على حل مشاكل المعابر والكهرباء والماء وملفات أخرى. وأضاف «لدينا إصرار على حل كافة المسائل العالقة وصولاً لتحقيق المصالحة».

وأوضح المحمود «أن الحكومة طالبت بإعداد تقارير أولية عن احتياجات القطاع العاجلة»، واصفاً وضع قطاع غزة بـ «المأساوي»، وأن الحكومة «تحتاج لجهود كبيرة لإتمام الملفات العالقة»، لكنها «عازمة» على ذلك.وقال إن الحكومة أجرت امس «مناقشة سريعة لملفات الكهرباء والمياه والإعمار، وإن ملفات الأمن والمعابر والموظفين سيتم بحثها في القاهرة الأسبوع القادم».

وترأس رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني امس أول اجتماع للحكومة الفلسطينية في غزة. وقال الحمد الله للوزراء إن الاجتماع الذي يعقد في غزة لأول مرة منذ عام 2014 يمثل خطوة مهمة على طريق المصالحة التي جاءت إثر جهود بذلتها مصر ودول عربية أخرى.

وقال الحمد الله «نحن اليوم أمام لحظة تاريخية هامة نسمو بها على الجراح ونرتقي بوحدتنا بعيدا عن التجاذبات والخلافات».