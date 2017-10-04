تحرير 35 قرية جديدة بالحويجة ونزوح 12 ألف مدني

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعلنت مصادر أمنية عراقية، أمس، أن القوات المشتركة حررت 35 قرية جديدة في إطار عملية تحرير الحويجة جنوب غرب كركوك من سيطرة «داعش»، فيما نزح نحو 12 ألف شخص بسبب المعارك. وأكد الفريق الركن عبد الأمير يارالله قائد عمليات تحرير الحويجة أن «قوات القوات المشتركة حررت 35 قرية ضمن الصفحة الثانية من المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة».

من جهة أخرى، أكد مصدر محلي في كركوك، أن مسؤول سجون تنظيم «داعش» في الحويجة، قتل مع ثلاث من مرافقيه بينهم صهره بقصف جوي. وقال إن «مسؤول سجون داعش في الحويجة المكنى أبو أحمد قتل مع 3 من مرافقيه بينهم صهره قتلوا بقصف جوي بأطراف القضاء».

وأضاف أن «داعش مرتبك جدا بفعل دقة الضربات الجوية التي تصطاد يوميا المزيد من قياداته البارزة».

وفي شأن متصل، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن نحو 12500 شخص من الحويجة منذ إطلاق عملية تحريرها من «داعش». وقال «ارتفع عدد الهاريبن من القتال من 7000 نازح في الأسبوع الأول من انطلاق العملية، إلى نحو 12500 حتى الليلة الماضية».

وأضاف أن «العدد الدقيق للأشخاص الذين لا يزالون في الحويجة غير معروف، لكنه قد يصل إلى 78 ألفا».