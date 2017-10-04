باريس (أ ف ب)
يتوجه رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إلى باريس غداً الخميس في زيارة رسمية ستركز على مكافحة الإرهاب والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، متجنبة الإشارة إلى موضوع إقليم كردستان العراق.
ويرافق العبادي في زيارته وفد وزاري كبير، وسوف يستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محادثات ستركز بشكل أساسي على الحرب على تنظيم «داعش» الذي يكاد يفقد كل معاقله في العراق.
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وتتزامن زيارة العبادي إلى باريس مع توتر شديد في العلاقات بين السلطة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق الذي أجرى استفتاء على الانفصال في 25 من سبتمبر.