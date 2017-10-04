باريس (أ ف ب)

يتوجه رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إلى باريس غداً الخميس في زيارة رسمية ستركز على مكافحة الإرهاب والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، متجنبة الإشارة إلى موضوع إقليم كردستان العراق.

ويرافق العبادي في زيارته وفد وزاري كبير، وسوف يستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محادثات ستركز بشكل أساسي على الحرب على تنظيم «داعش» الذي يكاد يفقد كل معاقله في العراق.

وقال مصدر في الأليزيه: «إنها زيارة مهمة جداً، تتزامن مع وصول العمليات العسكرية إلى مرحلة حساسة، وبات على العراق الدخول في مرحلة إعادة إعمار سياسية»، مذكراً بأن فرنسا عضو في التحالف الدولي ضد التنظيم، كما قدمت منذ نهاية 2014 مساعدة بقيمة 64 مليون يورو إلى المناطق التي تم تحريرها من تنظيم «داعش»، كما أعلنت باريس نهاية أغسطس الماضي عن قرض للعراق بقيمة 430 مليون يورو.

وتتزامن زيارة العبادي إلى باريس مع توتر شديد في العلاقات بين السلطة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق الذي أجرى استفتاء على الانفصال في 25 من سبتمبر.