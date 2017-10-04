رحيل سابع رئيس جمهورية حكم العراق في حقبة مفصلية

السليمانية (وكالات)
توفي الرئيس العراقي السابق جلال طالباني أمس، في مستشفى بمدينة برلين في ألمانيا، عن عمر ناهز الـ84 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.
وقال أحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني: «توفي قائدنا في ألمانيا». وكان الطالباني أول رئيس كردي للعراق تم انتخابه في 2006.
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واسمه الكامل جلال حسام الدين نور الله نوري طالباني، ولد في كركوك في (12 نوفمبر 1933)، وهو الرئيس السابع للعراق منذ بدء العهد الجمهوري، ويعد الرئيس الثاني للعراق بعد سقوط النظام السابق عام 2003.
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كما نعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرئيس العراقي السابق، ووجه رسالة تعزية إلـي رئيس جمهورية العراق، ثمن فيها الدور المشهود الذي قام به الفقيد في توحيد الصف الوطني العراقي، خاصة إبان توليه رئاسة جمهورية العراق، وحرصه على الحفاظ على اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي بمختلف مكوناته، وكذلك دعمه لجهود جامعة الدول العربية في تحقيق الوفاق الوطني العراقي.