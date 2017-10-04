رحيل سابع رئيس جمهورية حكم العراق في حقبة مفصلية

السليمانية (وكالات)

توفي الرئيس العراقي السابق جلال طالباني أمس، في مستشفى بمدينة برلين في ألمانيا، عن عمر ناهز الـ84 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال أحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني: «توفي قائدنا في ألمانيا». وكان الطالباني أول رئيس كردي للعراق تم انتخابه في 2006.

ونعى التلفزيون العراقي ورئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الرئيس السابق، الذي ترك منصب الرئاسة في 2014 بعد فترة علاج طويلة، في أعقاب إصابته بجلطة دماغية في 2012.

واسمه الكامل جلال حسام الدين نور الله نوري طالباني، ولد في كركوك في (12 نوفمبر 1933)، وهو الرئيس السابع للعراق منذ بدء العهد الجمهوري، ويعد الرئيس الثاني للعراق بعد سقوط النظام السابق عام 2003.

وعرف الراحل في صفوف الكرد باسم «مام جلال» أي «العم جلال»، و«مطفئ الحرائق»، بسبب تدخلاته الحاسمة، في الأزمات السياسية التي شهدتها البلاد منذ عام 2003، قبل أن ينسحب من المشهد السياسي.

كما نعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرئيس العراقي السابق، ووجه رسالة تعزية إلـي رئيس جمهورية العراق، ثمن فيها الدور المشهود الذي قام به الفقيد في توحيد الصف الوطني العراقي، خاصة إبان توليه رئاسة جمهورية العراق، وحرصه على الحفاظ على اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي بمختلف مكوناته، وكذلك دعمه لجهود جامعة الدول العربية في تحقيق الوفاق الوطني العراقي.