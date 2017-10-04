90 قتيلاً باشتباكات جنوب السودان

جوبا (د ب أ)

لقي 90 شخصاً حتفهم في جنوب السودان في موجة جديدة من القتال بين قوات الحكومة والمتمردين الموالين لنائب الرئيس السابق رياك مشار، حسبما أفاد أحد المسؤولين أمس الثلاثاء. وذكر المتحدث باسم الجيش، لول رواي كوانج، أن الاشتباكات وقعت أمس الأول الاثنين في منطقة «وات» بولاية «بيه»، مضيفاً أن حصيلة القتلى شملت مدنيين وجنوداً ومتمردين.

وقال كوانج: «لقد فقدنا أربعة جنود في المعارك، وقتلت قواتنا الباسلة 80 متمرداً، بينما لقي ستة مدنيين حتفهم خلال تبادل إطلاق النار». ولقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم في جنوب السودان منذ تصاعد الخلاف بين الرئيس سيلفا كير ونائبه السابق رياك مشار إلى حد الصراع العسكري في ديسمبر 2013.