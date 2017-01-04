ترامب يتوعد بيونج يانج وينتقد بكين

واشنطن (بغداد)

أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس الأول أن بيونج يانج لن تمتلك أبدا صاروخا قادرا على الوصول إلى الأراضي الأميركية، ردا على إعلان الزعيم الكوري الشمالي أن بلاده بلغت «المراحل الأخيرة» قبل اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات. في حين اختار الرئيس المنتخب، روبرت لايتهايزر ممثلا تجاريا له، مع بدء الكونجرس الأميركي بقيادة الجمهوريين دورة جديدة. وقال ترامب في تغريدة إن «كوريا الشمالية أكدت لتوها أنها في المراحل الأخيرة من تطوير سلاح نووي قادر على بلوغ الأراضي الأميركية، هذا لن يحصل».

وكان كيم جونج أون قال إن بيونج يانج اكتسبت في 2016 «صفة القوة النووية وباتت بذلك قوة عسكرية لا يستطيع أقوى الأعداء المساس بها».

وانتقد ترامب إلى ذلك، الصين واتهمها بالاستفادة من الروابط الاقتصادية مع الولايات المتحدة دون أن تكبح جماح كوريا الشمالية. وغرد «تأخذ الصين قدرا هائلا من المال والثروة من الولايات المتحدة بتجارة أحادية الجانب، لكنها لا تساعد فيما يتعلق بكوريا الشمالية».

وفي السياق قالت كوريا الجنوبية، إن «التحذير الواضح» الذي وجهه ترامب لكوريا الشمالية يظهر أنه يدرك أهمية التهديد الذي يمثله برنامجها النووي وأنه لن يتراجع عن سياسة فرض عقوبات عليها.