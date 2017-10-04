«كلمة» يناقش الترجمة والإبداع في جامعة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار الفعاليات والمبادرات التي نظمها مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، احتفاءً بيوم الترجمة العالمي، استضافت أمس جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين ندوة تحت عنوان «الترجمة والإبداع في الألفية الجديدة» بمشاركة أساتذة وخبراء في الترجمة.

وناقش المشاركون في الجلسات الحوارية الثلاث دور مشروع كلمة في دعم حركة الترجمة، ومناهج الترجمة في الجامعات العربية، وتحديات الترجمة في الألفية الجديدة، والترجمة والتلاقح الثقافي، ومشكلات الترجمة التحريرية والشفوية، وحقل دراسات الترجمة في العالم العربي، ودور الترجمة بين نقل المعرفة وإنتاج الثقافة، ومشكلات الترجمة التخصصية، وآفاق الترجمة السمعبصرية، وأخلاقيات الترجمة وعمل المترجم.

وفي السياق، أعرب سعيد حمدان الطنيجي، مدير إدارة البرامج في قطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن سعادته بهذا «التعاون المثمر مع جامعة الإمارات العربية المتحدة»، حسب وصفه، وأعلن عن إهداء مكتبة جامعة الإمارات 500 كتاب من إصدارات كلمة المترجمة في مجالات متنوعة مساهمة منا في دعم المكتبة خدمة للطلاب والباحثين.