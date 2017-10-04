«كلمة» يناقش الترجمة والإبداع في جامعة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)
في إطار الفعاليات والمبادرات التي نظمها مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، احتفاءً بيوم الترجمة العالمي، استضافت أمس جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين ندوة تحت عنوان «الترجمة والإبداع في الألفية الجديدة» بمشاركة أساتذة وخبراء في الترجمة.
وناقش المشاركون في الجلسات الحوارية الثلاث دور مشروع كلمة في دعم حركة الترجمة، ومناهج الترجمة في الجامعات العربية، وتحديات الترجمة في الألفية الجديدة، والترجمة والتلاقح الثقافي، ومشكلات الترجمة التحريرية والشفوية، وحقل دراسات الترجمة في العالم العربي، ودور الترجمة بين نقل المعرفة وإنتاج الثقافة، ومشكلات الترجمة التخصصية، وآفاق الترجمة السمعبصرية، وأخلاقيات الترجمة وعمل المترجم.
|
|