أسبوع «جيتكس للتقنية» يستقطب 4100 جهة عارضة

فهد الأميري (دبي)

ينطلق «أسبوع جيتكس للتقنية» و«جيتكس فيوتشر ستارز»، الفعالية المخصصة للشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة، الأحد المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 4100 جهة عارضة، منها 1500 شركة جديدة، حسب ما أعلنت الجهة المنظمة للحدث في مؤتمر صحفي بدبي أمس. وحقق المعرض في دورته السابقة 20% زيادة في مساحة العرض وعدد الشركات المشاركة، و30% نمواً في عدد الدوائر الحكومية، حيث يستقبل الحدث هذا العام شركات من فنلندا وجورجيا وجواتيمالا ولوكسمبورج وسوريا، تعرض تكنولوجياتها للمرة الأولى.

وتشمل مؤتمرات أسبوع جيتكس أكثر من 126 متحدثاً و230 جلسة مع خبراء من 8 قطاعات رئيسة، تشمل الصحة والتجزئة والمدن الذكية والمالية والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والتسويق الرقمي.

يشارك في المعرض كوكبة مميزة من أهم المبتكرين والرواد والشخصيات الريادية المؤثرة التي نجحت في تغيير قواعد اللعبة وتحقيق الأحلام الكبرى من جميع أنحاء العالم، للتعاون وتبادل الخبرات لوضع رؤية مستقبلية قائمة على التكنولوجيا، كما يستضيف الحدث مجموعة من رواد التكنولوجيا الذين نجحوا من خلال ابتكاراتهم في تشكيل وصناعة مشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمي، ويُفتتح المعرض بكلمة رئيسة من الدكتور ويرنر فوجيلز الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لموقع أمازون، كما يشارك الجراح شافي أحمد الذي استخدم الواقع الافتراضي لبث جراحة حية لجمهور تجاوز 54 مليون شخص. وحققت الدورة الثانية من معرض جيتكس لنجوم المستقبل نسبة نمو تفوق 65% منذ انطلاقه في العام الماضي، ويعد المعرض أكبر فعالية للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأكثر تميزاً عالمياً، حيث من المقرر أن يشهد أحدث التقنيات الناشئة التي سوف يستعرضها 700 مبتكر وجهة لدى كل منهم فرصة أن يلفتوا أنظار أكثر من 250 من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الحاضرين للفعالية.

ويتضمن معرض جيتكس لنجوم المستقبل مشاركة خبراء في مجالات الأزياء والموسيقى والأفلام، حيث يستعرضون أفكارهم خلال جلسة حول «الاقتصاد الإبداعي» على مدار أسبوع، وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب أول الرئيس لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، المنظم لأسبوع جيتكس للتقنية: «حقق المعرض 20% زيادة في المساحة وعدد الشركات المشاركة، و30% نمواً في عدد الدوائر الحكومية، إضافة إلى مشاركة 1500 شركة جديدة».