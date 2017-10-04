«أدنوك للتوزيع» تفتتح مراكز ووحدات متنقلة لتركيب شرائح الخدمة «الذكية»

أبوظبي (الاتحاد)
تتوسع شركة أدنوك للتوزيع في مرافق تركيب الشرائح الذكية، من خلال فتح مراكز جديدة وإطلاق وحدات متنقلة في مختلف أنحاء الدولة، حيث تواصل تطوير نظام الشرائح الذكية على أبواب خزانات وقود المركبات، لدعم خطتها الرامية لاعتمادها بديلاً لبطاقات رحال، تماشياً مع مشروع محطات الخدمة الذكية الهادف إلى توفير وسائل دفع إلكترونية آمنة وسلسة لعملائها عبر خدمة محفظة أدنوك الذكية، وتساهم خدمة أدنوك الذكية في تحسين تجربة العملاء في التزود بالوقود، وتوفير الوقت، وتقليل مستويات ازدحام أوقات الذروة في محطات الخدمة.
وتتيح الخدمة الذكية للعملاء المسجلين بنظام «محفظة أدنوك» إمكانية تسديد تكلفة تعبئة الوقود بواسطة الشرائح الذكية في محطات الخدمة وبطاقة «أدنوك بلس»، كما بإمكانهم دفع قيمة المشتريات عبر بطاقة الهوية الصادرة عن هيئة الإمارات للهوية، وبطاقة «أدنوك بلس»، وذلك من خلالها ربطهما إلكترونياً بحساب محفظة أدنوك.
|
ويتمكن عملاء خدمة الدفع المسبق من الأفراد والمؤسسات مستقبلاً من التسجيل ومتابعة حساباتهم عبر قرابة 200 محطة خدمة ذكية في مختلف أنحاء الدولة، إضافة إلى مراكز تركيب الشرائح الذكية المخصصة لهذا الغرض، وقد حصرت الشركة تنفيذ عمليات تركيب الشرائح عبر الكوادر الفنية المدربة .
|
وأضاف الراشدي أن خدمة الدفع الذكي توفر لعملاء الشركة نظام سداد آمناً وسلساً، وتمكنهم من إدارة حساباتهم إلكترونياً، وأكد أن هذه التقنية الجديدة تتيح لعملاء الشركة إمكانية تحديد ميزانياتهم لعمليات التزود بالوقود، فضلاً عن ميزة الحصول على خدمات التعبئة بشكل أسرع وأسهل.