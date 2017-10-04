«أدنوك للتوزيع» تفتتح مراكز ووحدات متنقلة لتركيب شرائح الخدمة «الذكية»

أبوظبي (الاتحاد)

تتوسع شركة أدنوك للتوزيع في مرافق تركيب الشرائح الذكية، من خلال فتح مراكز جديدة وإطلاق وحدات متنقلة في مختلف أنحاء الدولة، حيث تواصل تطوير نظام الشرائح الذكية على أبواب خزانات وقود المركبات، لدعم خطتها الرامية لاعتمادها بديلاً لبطاقات رحال، تماشياً مع مشروع محطات الخدمة الذكية الهادف إلى توفير وسائل دفع إلكترونية آمنة وسلسة لعملائها عبر خدمة محفظة أدنوك الذكية، وتساهم خدمة أدنوك الذكية في تحسين تجربة العملاء في التزود بالوقود، وتوفير الوقت، وتقليل مستويات ازدحام أوقات الذروة في محطات الخدمة.

وتتيح الخدمة الذكية للعملاء المسجلين بنظام «محفظة أدنوك» إمكانية تسديد تكلفة تعبئة الوقود بواسطة الشرائح الذكية في محطات الخدمة وبطاقة «أدنوك بلس»، كما بإمكانهم دفع قيمة المشتريات عبر بطاقة الهوية الصادرة عن هيئة الإمارات للهوية، وبطاقة «أدنوك بلس»، وذلك من خلالها ربطهما إلكترونياً بحساب محفظة أدنوك.

وتتوزع المراكز الجديدة لتركيب الشرائح الذكية على كل من محطة خدمة الرمز في منطقة مصفح بأبوظبي، محطة خدمة ربدان لتركيب الشرائح الذكية الواقعة في منطقة المشرف بأبوظبي، محطة خدمة الطلاع في إمارة عجمان، إضافة إلى مركز الفحص الفني للمركبات في منطقة فلج هزاع بمدينة العي، كما تعمل الشركة على تطوير مراكز أخرى جديدة في مختلف مناطق الدولة، إضافة إلى ذلك، طورت أدنوك للتوزيع وحدات عمل متنقلة تقدم خدمات تركيب الشرائح الذكية في مختلف مواقع الدولة لأساطيل عملائها من الشركات والمؤسسات، بينما يجري العمل حالياً على تفعيل هذه الوحدات المتنقلة لخدمة كبار الشخصيات التي تتيح أمام عملاء الشركة إمكانية تركيب الشرائح الذكية على مركباتهم في منازلهم أو أماكن عملهم على مستوى الدولة.

ويتمكن عملاء خدمة الدفع المسبق من الأفراد والمؤسسات مستقبلاً من التسجيل ومتابعة حساباتهم عبر قرابة 200 محطة خدمة ذكية في مختلف أنحاء الدولة، إضافة إلى مراكز تركيب الشرائح الذكية المخصصة لهذا الغرض، وقد حصرت الشركة تنفيذ عمليات تركيب الشرائح عبر الكوادر الفنية المدربة .

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع» «تمكنا في غضون فترة زمنية قصيرة، من تركيب وتفعيل 20 ألف شريحة ذكية على مركبات عملائنا الحريصين على الاستفادة من هذه التقنية الحديثة التي تسرّع عملية التزود بالوقود، وفي ظل تزايد الطلب على الخدمة، نهدف إلى تركيب عدد أكبر من الشرائح الذكية لعملائنا خلال العامين المقبلين، الأمر الذي حثنا على توفير الكوادر الفنية المتخصصة الكافية لاستكمال عمليات تركيب الشرائح الذكية وفقاً لأعلى المعايير».

وأضاف الراشدي أن خدمة الدفع الذكي توفر لعملاء الشركة نظام سداد آمناً وسلساً، وتمكنهم من إدارة حساباتهم إلكترونياً، وأكد أن هذه التقنية الجديدة تتيح لعملاء الشركة إمكانية تحديد ميزانياتهم لعمليات التزود بالوقود، فضلاً عن ميزة الحصول على خدمات التعبئة بشكل أسرع وأسهل.