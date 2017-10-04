«دبي للألماس» تناقش تسلل «الصناعي» إلى سلسلة التوريد



تاريخ النشر: الأربعاء 04 أكتوبر 2017 دبي (الاتحاد) تناقش بورصة دبي للماس مسألة الألماس الصناعي في اليوم الثاني من مؤتمر دبي للماس الذي يعقد يومي 16 و17 أكتوبر الجاري، خلال جلسة بعنوان «الألماس المصنوع في المختبرات والكشف عنه.. هل هناك مشكلة؟». ويدير النقاش بيتر ميوس، رئيس بورصة دبي للماس، وتيم دابسون، تنفيذي سابق في مجموعة دي بيرز، وسيطرحان تساؤلاً على مجموعة واسعة من الشخصيات الرائدة في الصناعة حول ما إذا كانت معدات الكشف الحالية المتاحة تكفي للكشف عن الماس الصناعي المختلط بالأحجار الطبيعية، وما إذا كانت العقوبات قوية بما فيه الكفاية لردع هذا النشاط، وما إذا كانت تجارة الماس يمكن أن تتجاوز المنحنى ولا تتصرف دائماً بأسلوب ردة الفعل على الحوادث.