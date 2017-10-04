البناي ينضم للشارقة في «سوبر اليد» الإماراتي البحريني

رضا سليم (دبي)

بدأت الاستعدادات النهائية لكأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد في نسخته الأولى، التي ستقام السبت المقبل بصالة خليفة بمدينة عيسى الرياضية بالمنامة، والتي تجمع بين الشارقة والنجمة البحريني، ومن المنتظر أن يتوجه فريق الشارقة إلى المنامة بعد غدٍ قبل المواجهة بـ24 ساعة.

في الوقت الذي انضم عيسى البناي لاعب فريق شباب الأهلي – دبي إلى صفوف الشارقة للعب معه في السوبر بعد مواجهة إدارة ناديه، حيث طلب نادي الشارقة استعارة عبدالله أحمد «عبودان» إلا أن اللاعب تعرض للإصابة وبعد الفحص الطبي تبين أنه لن يلحق بالمباراة، وهو ما دفع إدارة نادي الشارقة لطلب عيسى البناي الذي يلعب في نفس المركز من إدارة شباب الأهلي- دبي التي لم تتردد في الموافقة في المرتين.

من جانبه، أعرب محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد عن سعادته باستحداث البطولة التي تأتي في إطار تطور كرة اليد في المنطقة وتوطيد أواصر بين الإمارات والبحرين، مؤكداً أن الفكرة أطلقها جعفر الفردان المعلق بقناة دبي الرياضية، وسرعان ما اتفق الاتحادان عليها وتحويلها إلى حدث فريد يقام سنوياً، حيث سنتناوب مع البحرين على استضافتها وتكون النسخة المقبلة في الإمارات.

ونوه إلى أن المباراة ستحظى بمتابعة كبيرة من أبناء كرة اليد في المنطقة الخليجية، خاصة أنها ستحظى بتغطية إعلامية متميزة، وستقوم القنوات الرياضية في دبي والشارقة والبحرين بنقل المباراة، وهناك تنسيق مشترك بين القنوات الناقلة لهذا الحدث مع اتحاد إذاعات الدول العربية. وتمنى جلفار أن تسهم البطولة في الارتقاء بمستوى كرة اليد في البلدين، مؤكداً أنه الغرض الأساسي من إقامتها، كما أنها ستكون بداية عهد جديد لكرة اليد الخليجية.