713 مليون درهم تكلفة 8 مشاريع بنية تحتية في العين

العين (الاتحاد)

تنفذ هيئة مياه وكهرباء أبوظبي 8 مشاريع بنية تحتية بقطاع المياه والكهرباء في مدينة العين، بتكلفة تزيد على 713 مليون درهم، وترتبط هذه المشروعات بالخطة الاستراتيجية الخمسية للسنوات ( 2016-2020) للهيئة ومجموعة شركاتها.

وقال عبدالله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة الهيئة، في بيان أمس، إن القدرة الإنتاجية لإمارة أبوظبي من الكهرباء تضاعفت من 30 ميجاوات عام 1966 لتبلغ في عام 2016 نحو 14.570 ميجاوات.

من جانبه، قال الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام الهيئة بالإنابة، إن الهيئة ومجموعة شركاتها تعمل حاليا على تنفيذ مشروعات كبرى تواكب الخطط التطويرية لمدينة العين وزيادة الأحمال المستقبلية، وتأمين تزويد المتعاملين بالخدمات اللازمة، وفقاً لأعلى معايير الجودة، بما يسهم في توفير التغذية الكهربائية لمشاريع إسكان المواطنين، وتخفيف الأحمال عن المحطات القائمة في مدينة العين.

وأكَّد عبد الله علي الشرياني، مدير عام شركة العين للتوزيع بالإنابة حرص الشركة على تطوير البنية التحتية لقطاع الماء والكهرباء في منطقة العين، لمواكبة الزيادة الواضحة على الطلب، وتأمين الإمداد اللازم للمستهلكين، حيث تشهد المدينة وضواحيها مشروعات حيوية وتطويرية تستدعي اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير الخدمات اللازمة للقاطنين، ومن أهم المشروعات التي تنفذها شركة العين للتوزيع حاليا مشروع توريد وتركيب محطات تحويل أولية ذات الجهد 11/‏‏‏‏‏33 ك.ف ومستلزماتها مع كابلات التغذية إضافة إلى تفكيك ونقل محطات مجمعة قائمة 33/‏‏‏‏‏11 ك.ف في مدينة العين، بتكلفة تبلغ 269 مليون درهم.