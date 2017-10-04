«غرفة عجمان» تبدأ في إصدار شهادات المنشأ الدولية



تاريخ النشر: الأربعاء 04 أكتوبر 2017 عجمان (وام) بدأت غرفة تجارة وصناعة عجمان في إصدار شهادات المنشأ الدولية، في إطار الحرص على زيادة نمو حجم التجارة وتسهيل أعمال المستثمرين، بما يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم بزيادة حجم التجارة الخارجية. وأكد عبدالله عمر المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات في غرفة عجمان، أن إعطاء طابع الدولية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة عجمان، واعتماد المعايير العالمية سيعزز تنافسية التجار ورجال الأعمال في الوصول للأسواق العالمية، ويضمن زيادة الصادرات، الأمر الذي ينعكس على زيادة نمو حجم القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان بشكل خاص، والإمارات عامة. وأوضح المرزوقي أن غرفة عجمان تؤكد التزامها بتوفير خدمات تؤكد استدامة قطاع الأعمال في عجمان وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للرجال الأعمال والمستثمرين من خلال شراكاتها مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.