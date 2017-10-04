«جمارك رأس الخيمة» ترقي مراكزها وفق تصنيف 7 نجوم

رأس الخيمة (الاتحاد)

تتجه دائرة الجمارك برأس الخيمة إلى تحديث وتطوير كل من مركزي جمرك ميناء صقر وجمرك ميناء رأس الخيمة إلى فئة 7 نجوم خلال تقديم التسهيلات والخدمات النوعية لعملائها، ويأتي ذلك التحديث والتطوير بما يتماشى مع متطلبات وتوجهات حكومة الإمارة الخاصة بتقديم خدمات نوعية مميزة لعملائها وتعميم مفهوم السعادة أثناء تقديم الخدمات.

وأكد الدكتور محمد المحرزي مدير عام دائرة الجمارك برأس الخيمة، أن سعي الدائرة إلى تحديث وتطوير مراكزها الجمركية يأتي تنفيذا لتوجيهات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة نحو التميز في تقديم الخدمات لمتعامليها وتطوير البيئة الإدارية والتنظيمية والتقنية وتطوير الكوادر البشرية اللازمة، حيث تم تشكيل فريق النجوم بالدائرة الذي باشر أعماله منذ منتصف العام الماضي وعقد عددا من الاجتماعات لوضع ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية المتعلقة بتطبيق معايير الخدمات المتميزة التي تقدمها مراكز خدمة المتعاملين «حسب تصنيف 7 نجوم» بما يتواكب مع توجهات حكومة دولة الإمارات الخاصة بإعادة صياغة مفهوم تقديم الخدمات في القطاع العام وفق معايير أعلى وكفاءه في العمليات تجعل من المتعامل المحور الرئيسي حيث تتميز الخدمة بالسرعة والسهولة والإبداع.

وذكر أن الفريق تبنى واعتمد مقترحات التطوير والتغيير الجذري لمبنى مركز جمرك ميناء صقر حتى يتواكب مع متطلبات مراكز خدمة الـ7 نجوم، والتي تمثلت في زيادة عدد 5 كاونترات لضباط الجمارك لتلبية الطلب المتزايد على تخليص المعاملات الجمركية مستقبلاً، كما تم استحداث وظيفة موظف استقبال يقوم بالتأكد من استكمال الأوراق الخاصة بالتخليص الجمركي قبل تحويلها لموظف خدمة العملاء، وموقف خاص لأصحاب الهمم يلبي احتياجاتهم، وإضافة مصليين للرجال والنساء وتوسعتهما ليستوعبا عدداً أكبر من المصلين كما تم تحديث قاعة الاجتماعات بالمركز وتزويدها بالتقنيات اللازمة لذلك، فضلا عن توفير الضيافة للمتعاملين وركن خاص بالـ VIP لخدمة الشركات الكبرى من عملاء الدائرة.