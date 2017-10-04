الإمارات تطلب استضافة «أولمبياد الشطرنج 2022 »

دبي (الاتحاد)

قرر اتحاد الشطرنج، التقدم بطلب لاستضافة الأولمبياد العالمي 2022، وتجهيز ملف كامل لتقديمه للاتحاد الدولي في الجمعية العمومية التي ستعقد العام المقبل، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأخير برئاسة الدكتور سرحان المعيني وحضور جميع الأعضاء بمقر الاتحاد، وتستضيف جورجيا الأولمبياد عام 2018، وروسيا عام 2020.

واطلع الاجتماع، على تقارير مشاركة المنتخبات الوطنية في بطولة العالم للناشئين، ومشاركة المنتخبات الوطنية في بطولة آسيا للصالات المغلقة الذي قدمه مهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد للاتحاد وإداري البعثة، وأسباب اعتذار عدد من اللاعبين واللاعبات، كما تم اعتماد قائمة المنتخبات في بطولة الأولمبياد العربي الثاني بالمغرب نهاية نوفمبر، واعتماد النشرة الفنية للربع الثالث من العام لمتصدر درع التفوق العام لفئة الذكور والإناث وأفضل اللاعبين واللاعبات في فئات الجوائز السنوية.

كما ناقش الاجتماع تنظيم عدد من البطولات الدولية المغلقة للاعبي المنتخبات استعداداً للأولمبياد العربي الثاني بالمغرب نوفمبر المقبل، في الوقت الذي اعتمد مجلس الإدارة المشاركة في اجتماعات الاتحاد الدولي بأنطاليا التركية.

وأكد حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد أن الإمارات باتت مؤهلة لاستضافة حدث عالمي بحجم الأولمبياد، ولدينا منشآت كبيرة وأندية على أعلى مستوى، بجانب الخبرة التنظيمية في استضافة العديد من الأحداث العالمية، وعليه قرر مجلس الإدارة التقدم بطلب الاستضافة لعام 2022، وتشكيل فريق عمل لإعداد الملف الذي سيعرض في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي العام المقبل، كما سيتم تسويق الملف على الشركات الراعية سواء الحكومية أو الخاصة من أجل البحث عن رعاة الحدث العالمي الكبير، وسيكون أمامنا متسع من الوقت للتجهيز للحدث.

ونوه إلى أن إدارة الاتحاد اعتمدت أسماء اللاعبين المشاركين في الأولمبياد العربي بالمغرب والبدلاء الذين سيتم الاستعانة بهم في حال اعتذار أي لاعب، كما أنه تم الاختيار بناء على نسب للاختيار من قبل المدربين والجهاز الفني ونتائج اللاعبين وتصنيفهم.