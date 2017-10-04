فهد خميس: نصيحة «مدرس».. كادت تجعلني لاعب طائرة !

معتصم عبدالله (دبي)

في مشوار العمر هناك محطات وصور ومشاهد وحكايات، نتوقف أمامها مع نجوم وأسماء وشخصيات، مروا من هنا وتركوا بصمات وسطروا أجمل الذكريات، نقلب في أوراقهم ونرصد شهادتهم على الرياضة، في حوار العمر.

فهد خميس.. اسم من ذهب في كرة الإمارات.. مسيرة من الألقاب والبطولات والإنجازات.. معه عاش «الأبيض» الفرحة الأولى في «مونديال إيطاليا 1990»، ومعه أشرقت شمس الإنجازات على «قلعة الإمبراطور»، وتوج بالدوري 6 مرات. هو الهداف التاريخي للدوري حتى الآن، وهو هداف العرب وهداف الخليج.

ما أكثر محطات الفخر في مسيرة «الفهد الأسمر» ولكن البداية من هنا. بين أحضان أسرة رياضية عمادها الوالد المرحوم خميس مبارك، والذي عُرف عنه تشجيع فريق النصر دون عصبية كبيرة، وبين أشقائه مبارك وعادل خميس لاعبي كرة السلة، إضافة إلى شقيقه الأصغر ناصر خميس، و«الولد الشقي» زهير بخيت «ابن خالته» اللذين لحقا به في الوصل بعد ذلك.

نشأ وترعرع فهد خميس مبارك المولود في 24 يناير 1962 في بر دبي، وحين يستذكر فهد خميس أيام الصبا والطفولة الأولى ومدى تأثيرها على توجهه نحو الرياضة، يقول: أعتقد أن البيئة ككل في ذلك الزمان، كانت تشجع على الرياضة بشكل عام، وعلى ممارسة هوايات مختلفة ككرة القدم وغيرها في المدرسة والفريج، والتدرب بصورة شبه يومية على ملعب قريب من مصلى العيد في بر دبي. ويعتقد خميس، أن المدرسة لعبت دوراً كبيراً في بلورة هواياته الرياضية، ويضيف: قطعاً.. النشاط الرياضي المدرسي كان في قمة أوجه، وكنت في بداياتي الأولى بمدرسة «الشعب» في بر دبي، متنازعاً بين عدد من الهوايات، من بينها بالطبع كرة القدم، وكرة الطائرة التي أحببتها بشكل كبير وزاملت فيها عدداً من اللاعبين الذين تألقوا لاحقاً في المنافسات على مستوى اللعبة، أمثال جعفر الفردان وغيره، بل إنني كنت قريباً من التركيز على لعبة كرة الطائرة بشكل تام، بناء على نصيحة أستاذي محمد همام، ولكنني أحمد الله كثيراً أنني لم ألتزم بنصيحة أستاذي، وركزت جهودي على كرة القدم التي منحتني وأخذت مني.