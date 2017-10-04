ناشئو أندية أبوظبي يُدشنون البرنامج التدريبي في اليابان

يوكوهاما (الاتحاد)

دشن لاعبو أندية أبوظبي تحت 16 سنة برنامجهم التدريبي المقام حالياً في أكاديمية نادي يوكوهاما مارينوس في اليابان، والذي يستمر حتى 9 أكتوبر الجاري، ويأتي ضمن خطط ومساعي مجلس أبوظبي الرياضي الهادفة لتكوين قاعدة متينة لفرق المراحل العمرية بأندية أبوظبي، وصقل مواهب لاعبي فرق المراحل العمرية، خلال فترة معايشة التجربة اليابانية لمواكبة تطبيقات الأكاديميات الكروية العالمية والاستفادة من المناهج والخطط التدريبية الحديثة هناك.

ويشمل برنامج زيارة اليابان أداء حصص تدريبية والمشاركة في محاضرات تثقيفية إلى جانب زيارات ميدانية لأبرز المعالم الرياضية الكروية سواء في العاصمة طوكيو أو مدينة يوكوهاما وحضور عدد من الحصص التدريبية للفريق الأول لنادي يوكوهاما مارينوس، الذي يلعب في الدوري الياباني الممتاز.

وكان وفد مجلس أبوظبي الرياضي، الذي يضم حورية الطاهري وفيصل الحمادي وسالم النقبي، بجانب اللاعبين الخمسة الذين يمثلون أندية أبوظبي الكروية وهم: عبدالله أبوبكر فدعق (الجزيرة)، خالد علي أحمد البلوشي (العين) وليد خالد حسين الحمادي (بني ياس)، محمد ناصر علي العبيدلي (الوحدة)، محمد أحمد عبدالرحمن (الظفرة) حضروا يوم أمس الأول مأدبة عشاء أقامها مسؤولو أكاديمية يوكوهاما مارينوس على شرف الوفد.

وأعرب مسؤولو الأكاديمية عن بالغ سعادتهم بتواجد وفد مجلس أبوظبي الرياضي في اليابان مؤكدين أن هذه الزيارة التي تُقام للمرة الثانية ستصب في مصلحة اللاعبين الناشئين الذين سيعيشون تجربة مختلفة سواء في التدريبات والمباريات الودية.