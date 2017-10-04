«أوضاع اللاعبين» تؤكد سلامة إجراءات القيد في «الميركاتو»

معتز الشامي (دبي)

انتهى موسم القيد الصيفي مساء أول من أمس، دون وقوع أي مشكلات تتعلق بقيد لاعب أو استبدال آخر، ونفذت الأندية بجميع مراحلها ما يصل إلى 1110 حالات قيد أو تسجيل أو استبدال وتجديد قيد للاعبين، أكدت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين سلامتها جميعا، وفق الإجراءات المتبعة.

يأتي ذلك رغم ما يتردد على نطاق واسع، بأن اتحاد الكرة، وافق على قيد وتسجيل عقود شهدت مخالفة لقانون السقف الجديد والفئات الأربع التي حددها والمبالغ المرصودة لكل فئة، وفق التعميم الرسمي الصادر من الاتحاد نفسه 27 يوليو الماضي، بعدم قيد أي عقد لا يتماشى مع التعديلات الجديدة لقانون سقف رواتب اللاعبين.

وتفيد متابعات «الاتحاد»، أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين كانت قد قررت بناء على توصية داخلية من المجلس، بمنح الأندية مهلة لتوفيق أوضاعها مع التعديل الجديد لقانون سقف الرواتب والألية المتبعة لقيد اللاعبين من خلاله، وذلك رغم عدم تلقي الأندية أي تعيم أو لائحة تنفيذية، تفيد ذلك بشكل رسمي.

وعلى الجانب الآخر، وفيما يتعلق بمدى هدوء عمليات القيد والتسجيل لليوم الأخير، وما إذا كان قد شهد أي مشكلات، قالت عائشة الطنيجي عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، أن كل العمليات تمت بشكل سهل وسلسل، كما جرت أغلبها في وقت مناسب، سواء في الفترة المفتوحة منذ يونيو الماضي أو حتى أول من أمس في الموعد المقرر لغلق باب القيد.