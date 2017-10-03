عاهل البحرين: السعودية تمثل العمق الاستراتيجي الخليجي والعربي

جدة (وكالات)

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى في جدة، أمس، العلاقات التاريخية الوطيدة، إضافة إلى التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين حول مجمل قضايا وأحداث المنطقة، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويعزز منظومة العمل الخليجي المشترك.

كما بحث عاهل البحرين وخادم الحرمين الشريفين مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل التطورات والأحداث الراهنة على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، وتبادل وجهات النظر حيالها، والتشاور حول عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك. وأكد وقوف مملكة البحرين، إلى جانب السعودية في تصديها للإرهاب بجميع أشكاله، وضد كل من يدعمه أو يموله، وفي جهودها لتعزيز اللحمة ووحدة الصف.

وأشاد عاهل البحرين بمواقف المملكة الداعمة والمساندة للبحرين في كل الظروف لحفظ أمنها واستقرارها في وجه التهديدات والتدخلات الخارجية.

وأكد عاهل البحرين عمق العلاقات البحرينية السعودية، والتي ترتكز على دعائم قوية من التعاون والتنسيق الوثيق والمثمر في المجالات المختلفة.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما التام لمسار العلاقات المتميزة، وأكدا حرصهما على تطويرها وتنميتها، والدفع بوتيرة التعاون، وتطوير آليات التنسيق المتبادل على مختلف الصعد.

وثمّن ملك البحرين الجهود المباركة لخادم الحرمين الشريفين، في ترسيخ مسيرتنا الخليجية، والارتقاء بها نحو المزيد من الرقي والتطور، ونصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، مؤكداً أن المملكة الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تمثل العمق الاستراتيجي الخليجي والعربي، والركيزة الأساسية في حفظ أمن واستقرار المنطقة وصمام أمانها، بما تبذله من جهود من أجل الدفاع عن المصالح العربية، وحرصها على تعزيز التضامن، ووحدة الصف بين الأشقاء.

وأكد أن مملكة البحرين اختارت على مدى تاريخها التضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأنها تقف دائماً في صف واحد مع شقيقتها الكبرى، لإيمانها التام بأن ذلك هو الضمان الأكيد لثبات الأمن والاستقرار والتصدي للأخطار والتدخلات، وبما يحفظ أمن واستقرار دولنا وشعوبنا الخليجية، ويصون مكتسباتها التنموية والحضارية.

وأضاف: «نود بهذه المناسبة أن نعرب عن خالص تهانينا إلى أخينا خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الإنجازات التاريخية المهمة التي تشهدها هذه الأيام المملكة العربية السعودية، على الصعد كافة ومختلف المستويات، بفضل قيادتهم الحكيمة من أجل خير تقدم ورفعة المملكة الشقيقة ومصلحة الشعب السعودي الشقيق.