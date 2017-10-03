بغداد تطالب كردستان وقف التصعيد بالمناطق «المتجاوز عليها»

سرمد الطويل (أربيل، بغداد)

جددت بغداد أمس رفضها الحوار مع حكومة إقليم كردستان العراق، واشترطت لقبول دعوته للحوا، إلغاء الاستفتاء غير الدستوري، والالتزام بقرار المحكمة الاتحادية ووقف الاستفزازات في «المناطق المتجاوز عليها».

وسعى رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني إلى ضم كركوك التي وصلها بشكل مفاجئ، قبل استكمال تواجد القوات العراقية فيها، وسط تحذيرات كتلة التغيير الكردية (كوران) للحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي (البرلمان) من التعامل مع «مجلس القيادة الكردستانية-عراق» الذي يعطي بارزاني منصبا أعلى، ويعد ضربة لكل المؤسسات الشرعية والديمقراطية في الإقليم. في نفس الوقت وصل 200 عنصر تابعين لهيئة المنافذ الحدودية العراقية إلى إيران لاستلام منافذ حاج عمران وبرويس خان وباشماخ الواقعة تحت سيطرة الإقليم.

وطالب سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أمس، السلطات الكردية بـ«إيقاف التصعيد والاستفزاز في المناطق المتجاوز عليها من قبل الإقليم»، وأوضح أن «المناطق التي تسمى المتنازع عليها تخضع لولاية الحكومة العراقية، وبالتالي كل ما يتعلق بالقضايا الإدارية والخدمية هو تحت إدارة وسلطة الحكومة الاتحادية».

وأضاف «لكن بعد 10 يونيو 2014، تمددت قوات البيشمركة، وهناك مواقف لمسؤولي الإقليم أن لا عودة عن المناطق التي انتشروا فيها، وهذا مخالف للدستور»، وتابع أن «حركة قطعات قوات البيشمركة التي كان من المفترض أن تكون بشكل مؤقت في المناطق التي تحررت في الموصل، يجب أن تنتهي، لأنها تشكل استفزازا».