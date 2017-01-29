«الملكي» يتطلع للفوز على سوسيداد.. وبرشلونة يلتقي بيتيس «المتعثر»

دبي (الاتحاد)

يتجدد السباق الثلاثي نحو لقب الدوري الإسباني اليوم، حينما يخوض الثلاثي ريال مدريد متصدر الترتيب، إشبيلية صاحب المركز الثاني وبرشلونة حامل اللقب الذي يحتل المركز الثالث، اختبارات متباينة القوة في الجولة 20 للمسابقة.

وسيبدأ اليوم المثير في الدوري حينما يرحل برشلونة لمواجهة ريال بيتيس المتعثر هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، ويدرك برشلونة أن فوزه سيمنحه صدارة معنوية ولو لبضعة ساعات، ويؤكد من خلاله صحوته مطلع العام الجاري.

ودخل ميسي الشهر الجاري بقوة وساهم بشكل واضح في ترك تأثيره على زملائه، وقيادتهم للدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا، بمساعدة من المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، وعودة تدريجية للبرازيلي نيمار، مع تأكيد التركي آردا توران إنه جاهز لقيادة خط الوسط في ظل غياب أندرياس أنيستا.

من جانبه يرحل إشبيلية إلى أقليم كاتالونيا لمواجهة إسبانيول، في مباراة لا تخلو من الصعوبة للفريق الأندلسي، بعدما قدم إسبانيول أداءً جيداً مع المدرب كيكي فلوريس، ويحتل المركز التاسع برصيد 26 نقطة، وسبق أن شهدت مواجهة الذهاب بين الفريقين تسجيل 10 أهداف، حينما تفوق إشبيلية بصعوبة بنتيجة 6-4.

ويتطلع إشبيلية بقيادة المدرب الأرجنتيني سامباولي إلى الحضور بقوة في سباق المنافسة على اللقب، بعدما تحول الحلم إلى واقع حالياً، وبات الفريق طرفاً بمعادلة السباق الثلاثي، حينما انتزع رداء أتلتيكو مدريد، ودخل بجدية بين القطبين برشلونة وريال مدريد.

ويتطلع ريال مدريد لاستعادة توازنه نفسياً على الأقل بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا، حينما يستقبل على ملعبه منافسه ريال سوسيداد، حيث عرف الفريق التمسك بصدارة الترتيب في الدوري لحد الآن، لكنه يدفع ثمن الإصابات المتتالية التي أجبرت الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، على إشراك البرازيلي كاسيميرو في مركز قلب الدفاع، لكن الفريق تلقى أنباء جيدة بعد عودة الفرنسي فاران الذي سيدعم الخط الخلفي.

ويتسلح ريال مدريد بسجله المميز الذي لم يعرف فيه الخسارة في تسع مباريات في الدوري على ملعبه أمام ريال سوسيداد بالذات، سجل خلالها 30 هدفاً في تلك السلسلة من المباريات التي بدأت في عام 2005، أما رصيده فهو ثمانية انتصارات وتعادل واحد ومتوسط 3,3 هدف في المباراة الواحدة.

وشهدت المباريات الأخيرة ضد ريال سوسيداد في سانتياغو برنابيو تألق اللاعبين كريستيانو رونالدو وبنزيمة بشكل خاص، حيث سجل اللاعبان 17 هدفاً ضد الفريق المنافس، أحرز كريستيانو رونالدو 11 هدفاً فيما سجل بنزيمة ستة أهداف في مرمى ريال سوسيداد.