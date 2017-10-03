الأحبابي: بدء إجراءات تسجيل الوحدات العقارية بأبوظبي وتشريعات جديدة لتنظيم السوق

سيد الحجار (أبوظبي)
كشف معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات عن بدء إجراءات التسجيل للوحدات العقارية في أبوظبي، وبما يحفظ حقوق المستثمرين، مؤكداً أن هناك تشريعات جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً، تسهم في المزيد من التنظيم للسوق العقاري.
وأكد الأحبابي في تصريحات للصحفيين، على هامش مشاركته في منتدى أبوظبي للأعمال أمس، أن التسجيل العقاري يعود بالفائدة على القطاع العقاري، موضحاً أن الرسوم التي يتم تحصليها من التسجيل يتم استثمارها في مشاريع البنية التحتية والخدمات، ومن ثم تعود بالنفع القطاع، وبما يسهم في تحسن النشاط بالسوق.
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وذكر أن الأسبوع المقبل سيشهد عقد جلسة مع شركات التطوير العقاري بالإمارة لتوضيح إجراءات تسجيل المشترين بالمشاريع العقارية في البلديات، مشدداً على فرض عقوبات على شركات التطوير في حالة التأخير عن التسجيل، سواء من خلال فرض غرامات أو وقف تصاريح.
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