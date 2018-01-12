مشاجرة وإطلاق نار أثناء القيادة

برلين (د ب أ)

أصيب سائح ألماني بعيار ناري في الرأس، بينما كان يقود سيارته في منطقة ريفية في كندا، فيما تعتقد السلطات أن الحادث ناتج عن مشاجرة أثناء القيادة، ونقلت قناة «سي.تي.في» التلفزيونية عن الشرطة قولها في إقليم «البرتا» غرب البلاد قولها، إنه يمكن رؤية ثقب في نافذة باب سائق السيارة جراء مرور الرصاصة.

وقالت صحيفة «ستار» إنه تم نقل الضحية 60‏‏ عاما‏‏ً على متن مروحية إلى مستشفى، بالقرب من مدينة كالجاري بإقليم «ألبرتا»، وكانت رصاصة قد اخترقت رأس الرجل، لكنه مازال في وعيه.. وقد تعرض ثلاثة ركاب آخرين في سيارة الضحية لإصابات طفيفة، عندما اصطدمت بعد إطلاق النار. وتعتقد السلطات أنه تم إطلاق الرصاص على الرجل نتيجة لمشاجرة أثناء القيادة.