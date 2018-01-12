تسرب الوقود يؤجل رحلة فضائية

تامبا (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

أدى وقوع خلل أثناء اختبار على مركبة الشحن الفضائية «ستارلينر» إلى جعل شركة «بوينغ» الأميركية تقرّر إجراء إطلاق أولى رحلاتها المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، لأن الخلل يؤثر على عمل محرّكات عدّة، قد يتسرّب منها الوقود، بحسب ما أوضح مسؤولون في الشركة.

وقال جون مولهولاند نائب رئيس «بوينغ» عبر الهاتف: «لدينا ثقة في أننا حدّدنا سبب الخلل والإجراءات التصحيحية.. وهناك تعديلات بسيطة في التصميم» تجري حالياً.. لكن ذلك معناه أن الرحلة المأهولة الأولى لمركبات «بوينغ» التي كانت مقررة في آخر العام الحالي ستؤجّل إلى منتصف مايو».