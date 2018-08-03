«جستفاي» يعتزل السباقات ويتجه إلى التأصيل

دبي (الاتحاد)

عاد المهر «جستفاي» بطل التاج الثلاثي الأميركي إلى مقره في مزرعة وين ستار، حيث سيبدأ المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات، والمنحدر من نسل «سكات دادي»، مهامه في التأصيل وتحسين أنسال الخيول بعد اعتزاله السباقات.

وقال ديفيد هانلي، مدير عام مزرعة وين ستار التي تملك الجواد مناصفة مع نادي الصين للسباقات: «نحن سعداء بعودته، وسنقوم بمنحه فترة أسبوع حتى يستقر، ومن ثم نسمح للجمهور بالقدوم لمشاهدته في الشهر المقبل».

وكانت مزرعة وين ستار ونادي الصين للسباقات قد قاما بشراء «جستفاي» من مربيه مزرعة جونجنثر جلين وود، بنصف مليون دولار من مزاد كينلاند سبتمبر للخيول الحولية في عام 2016، ليتم إرساله إلى مزرعة وين ستار، حيث خضع لمدة 112 يوماً للتأديب والتجهيز، وخاض بعدها 6 سباقات لم يهزم فيها، وحقق أول فوز في سباقات الفئة الأولى في مشاركته الثالثة في سباق سانتا انيتا ديربي.

وأصبح «جستفاي» ثاني بطل غير مهزوم في سباقات التاج الثلاثي، إلى جانب «سياتل سلو»، والفائز الثاني باللقب بإشراف المدرب بوب بافيرت نزيل مقصورة الشهرة في السباقات الأميركية.